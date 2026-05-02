Australski Hrvat nokautom stigao do treće pobjede u UFC-u

Guliver Image

U subotu se u australskom Perthu održava UFC Fight Night, a jedna od borbi koja je bila zanimljiva hrvatskoj publici bio je okršaj australskog Hrvata Branda Peričića čiji je suparnik bio Bahreinac Shamil Gaziev.

Njega je Brando Peričić, nadimka Balkan Bear, porazio nokautom u drugoj rundi borbe. Tako je 31-godišnji Australac hrvatskih korijena došao do svoje treće pobjede u profesionalnoj UFC karijeri.

Osim Gazieva, porazio je Elishu Ellisona u rujnu 2025. godine te Louieja Sutherlanda u ožujku ove godine.

Peričić često ističe svoje splitske korijene zbog čega uživa simpatije brojnih hrvatskih ljubitelja UFC-a.