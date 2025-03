UŽIVO / DINAMO – HAJDUK Najveći hrvatski derbi na Maksimiru od 15 sati

Goran Tomić s našim je Davorom Trutinom razgovarao iz Salzburga uoči današnje važne utakmice na Maksimiru. Cijeli razgovor pročitajte OVDJE.

"Po meni je bez obzira na sve Dinamo favorit na Maksimiru", objasnio je hrvatski trener među ostalim. Komentirao je i stanje u momčadima:

"Livaja nosi Hajduk. On radi razliku, ali to je ujedno nešto što još fali Splićanima da naprave rezultatski iskorak, da imaju još nekog igrača koji se njemu može priključiti, stvarati razliku. Što se tiče trenera, Cannavara nismo puno vidjeli, premali je to uzorak utakmica da možemo iznositi neke konkretnije zaključke. Nismo kažem puno vidjeli od Cannavara jer je tu kratko, ali slažem se da je za sada slabiji učinak nego prethodnika Jakirovića i Bjelice. Dok je Gattusov nogomet tvrd, pravi talijanski, s malo golova, čvrsta obrana, mali broj šansi…".