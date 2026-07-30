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UŽIVO / DERRY CITY – RIJEKA 0:1 Adu-Adjei doveo Rijeku u vodstvo!

Conference League 30. srp 202619:30 > 20:08 0 komentara
xxDamirxSkomrljx via Guliver Image

Nakon što je u prvoj utakmici 2. pretkola Konferencijske lige na Rujevici došla do 1:0 pobjede golom Tonija Fruka, Rijeka u Sjevernoj Irskoj protiv Derry Cityja brani minimalnu prednost za prolazak do iduće, predzadnje stepenice na putu do ligaške faze ovog natjecanja. Tijek susreta uživo pratite u tekstualnom prijenosu na Sport Klubu.

20:08

30'

Igrač Derryja Nick Twisk dobio je žuti karton.

20:08

25'

Tek desetak minuta nakon što je Rijeka došla u vodstvo, vidjeli smo prvu novu priliku. Janković je iskoristio brzu tranziciju svoje momčadi i okušao udarac s boka, no Maher je lako spriječio njegov pokušaj.

19:47

Rijeka vodi!

U 14. minuti Rijeka je povela! Sve je napravio Adu-Adjei, koji je prošao po lijevoj strani i prizemnim udarcem matirao domaćeg vratara za 1:0 vodstvo svoje momčadi.

19:42

11'

Boyce je ostao potpuno sam na petercu i isprve tukao po vratima gostiju, ali Todorović vrhunskom reakcijom spašava Rijeku rano primljenog gola.

19:40

10'

Prva (polu)prilika Rijeke. Fruk je s ruba kaznenog prostora uputio udarac, ali domaća obrana to je lakoćom blokirala.

19:37

5'

Derry je odlučnije ušao u utakmicu i ima terensku dominaciju u početnim trenucima. Duffy je imao i jedan solidan pokušaj udarcem izvana, ali Majstorović je pravovremeno izašao u blok.

19:31

1' Počela je utakmica

Počeo je susret u Sjevernoj Irskoj. Rijeka brani prednost od 1:0. 

18:21

Stigli su sastavi!

Kao što se pisalo uoči početka dvoboja, Rijeka će protiv Derryja igrati u identičnoj postavi kao u prvom susretu: Todorović, Oreč, Majstorović, Barco, Devetak, Dantas, Pavić, Gojak, Fruk, Janković, Adu-Adjei.

Derry City će igrati u sljedećoj postavi: Maher, Fleming, McClean, Dummigan, Lyons-Foster, Olayinka, Twisk, Duffy, Chapman, O'Reilly, Boyce

 

16:46

Predviđeni sastav Rijeke

Prema predviđanjima, Rijeka bi u uzvratu trebala igrati u identičnom sastavu kao na Rujevici. Tada je Kek od prve minute u 4-2-3-1 formaciji postavio sljedećih 11:

Todorović, Oreč, Majstorović, Barco, Devetak, Dantas, Pavić, Gojak, Fruk, Janković, Adu-Adjei.

16:43

Tko sudi?

Glavni sudac utakmice je 34-godišnji Portugalac João António Ferreira Gonçalves.

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