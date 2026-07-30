UŽIVO / DERRY CITY – RIJEKA 0:1 Adu-Adjei doveo Rijeku u vodstvo!

Nakon što je u prvoj utakmici 2. pretkola Konferencijske lige na Rujevici došla do 1:0 pobjede golom Tonija Fruka, Rijeka u Sjevernoj Irskoj protiv Derry Cityja brani minimalnu prednost za prolazak do iduće, predzadnje stepenice na putu do ligaške faze ovog natjecanja. Tijek susreta uživo pratite u tekstualnom prijenosu na Sport Klubu.
30'
Igrač Derryja Nick Twisk dobio je žuti karton.
25'
Tek desetak minuta nakon što je Rijeka došla u vodstvo, vidjeli smo prvu novu priliku. Janković je iskoristio brzu tranziciju svoje momčadi i okušao udarac s boka, no Maher je lako spriječio njegov pokušaj.
Rijeka vodi!
U 14. minuti Rijeka je povela! Sve je napravio Adu-Adjei, koji je prošao po lijevoj strani i prizemnim udarcem matirao domaćeg vratara za 1:0 vodstvo svoje momčadi.
11'
Boyce je ostao potpuno sam na petercu i isprve tukao po vratima gostiju, ali Todorović vrhunskom reakcijom spašava Rijeku rano primljenog gola.
10'
Prva (polu)prilika Rijeke. Fruk je s ruba kaznenog prostora uputio udarac, ali domaća obrana to je lakoćom blokirala.
5'
Derry je odlučnije ušao u utakmicu i ima terensku dominaciju u početnim trenucima. Duffy je imao i jedan solidan pokušaj udarcem izvana, ali Majstorović je pravovremeno izašao u blok.
1' Počela je utakmica
Počeo je susret u Sjevernoj Irskoj. Rijeka brani prednost od 1:0.
Stigli su sastavi!
Kao što se pisalo uoči početka dvoboja, Rijeka će protiv Derryja igrati u identičnoj postavi kao u prvom susretu: Todorović, Oreč, Majstorović, Barco, Devetak, Dantas, Pavić, Gojak, Fruk, Janković, Adu-Adjei.
Derry City će igrati u sljedećoj postavi: Maher, Fleming, McClean, Dummigan, Lyons-Foster, Olayinka, Twisk, Duffy, Chapman, O'Reilly, Boyce
Predviđeni sastav Rijeke
Prema predviđanjima, Rijeka bi u uzvratu trebala igrati u identičnom sastavu kao na Rujevici. Tada je Kek od prve minute u 4-2-3-1 formaciji postavio sljedećih 11:
Todorović, Oreč, Majstorović, Barco, Devetak, Dantas, Pavić, Gojak, Fruk, Janković, Adu-Adjei.
Tko sudi?
Glavni sudac utakmice je 34-godišnji Portugalac João António Ferreira Gonçalves.
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