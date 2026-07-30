Bivši trener Dinama ostvario novi uspjeh u Europi

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Hrvatski trener Sandro Perković ostvario je novi zapažen europski uspjeh na klupi armenskog Noaha.

Nakon remija (1:1) u prvoj utakmici u Kišinjevu, Noah je u uzvratnom dvoboju 2. pretkola Konferencijske lige svladao moldavski Zimbru rezultatom 2:1 te s ukupnih 3:2 izborio plasman u narednu fazu natjecanja.

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Armenci su ulogu domaćina naplatili u 31. minuti pogotkom Gora Manvelyana, dok je Gustavo Sangare već u 47. povećao prednost na 2:2. Zimbru je uspio smanjiti rezultat preko Jonathasa u 76. minuti, no Perkovićeva momčad mirno je privela susret kraju.

U 3. pretkolu Konferencijske lige Noah će odmjeriti snage s pobjednikom dvoboja između bjeloruskog BATE Borisova i švicarskog Siona, a utakmice su na rasporedu 6. i 13. kolovoza.

Podsjetimo, 42-godišnji Perković preuzeo je Noah u lipnju 2025. godine, nakon epizoda u zagrebačkom Dinamu i latvijskoj Rigi. Već u svojoj prvoj sezoni ostvario je povijesni doseg odvedavši Noah u nokaut-fazu Konferencijske lige, čime je postao prvi trener koji je neki armenski klub doveo do proljetnog dijela UEFA-inih natjecanja.