UŽIVO ATLETICO – ARSENAL 0:0 Alvarez prvi zaprijetio, Raya obranio

Nakon čudesne utakmice PSG-a i Bayerna u utorak (5:4), polufinale Lige prvaka nastavlja se susretom Atletico Madrida i Arsenala u glavnom gradu Španjolske. Utakmica započinje u 21 sat, a možete je pratiti u tekstualnom prijenosu na Sport Klubu.
30'
Rice je osvojio loptu za Arsenal, dao do Odegaarda, a ovaj do Maduekea koji se ubacio u sredinu i ljevicom pucao malo pokraj stative.
25'
Pao je malo tempo u zadnjim minutama, a boljoj igri nije pomogao ni prekid zbog ukazivanja pomoći Gyökeresu.
14'
Evo nam te prve prave šanse. Snalažljivi Alvarez izborio se za udarac s ruba kaznenog prostora, obranio je to Raya.
10'
Nešto agresivnije je krenuo Atletico, onda je počeo polako uzvraćati Arsenal, ali još čekamo prave prilike.
1'
Počela je utakmica.
Atletico deset godina bez finala LP, Arsenal 20
Ni jedan ni drugi sastav jako dugo nisu bili u finalu Lige prvaka. Atletico je to posljednji put ostvario 2016. godine kada je u Milanu poražen od Reala nakon penala, dok Arsenal i dalje nerado pamti parišku noć 2006. kada su u finalu zapeli protiv Barcelone. Velik je ulog, stoga, na obje strane...
Sastavi
Atletico: Oblak – Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone, Koke, Cardoso, Lookman – Griezmann, Alvarez.
Arsenal: Raya – White, Saliba, Gabriel, Hincapie – Odegaard, Zubimendi, Rice – Madueke, Gyökeres, Martinelli.
Kod Atletica večeras nema Gimeneza i Gonzaleza, a kod Arsenala Havertza, Merina i Timbera.
Sorloth, koji je zabio dva pogotka u pobjedi nad Athleticom prije nekoliko dana, večeras je na klupi, kao i Le Normand te Molina i Lenglet.
Tko sudi?
Dok čekamo sastave, spomenimo kako će utakmicu suditi Nizozemac Danny Makkelie. Pomoćnici su mu sunarodnjaci Hessel Steegstra i Jan de Vries. Četvrti je sudac također Nizozemac Serdar Gözübüyük, a u VAR sobi Dennis Higler i Pol van Boekel, također iz Nizozemske.
Kako nadmašiti spektakl iz Pariza?
Dok nogometni svijet još zbraja dojmove nakon utakmice PSG - Bayern (5:4), Atletico i Arsenal spremaju se za prvi čin vlastitog okršaja u polufinalu Lige prvaka. U prvom dijelu sezone Arsenal je na svom Emiratesu nadigrao Madriđane 4:0, a igrači Diega Simeonea pokušat će se revanširati suparniku večeras s početkom u 21 sat na stadionu Metropolitano.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!