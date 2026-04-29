UŽIVO ATLETICO – ARSENAL 0:0 Alvarez prvi zaprijetio, Raya obranio

Champions League 29. tra 202618:59 > 21:32 0 komentara
AP Photo/Manu Fernandez via Guliver Images

Nakon čudesne utakmice PSG-a i Bayerna u utorak (5:4), polufinale Lige prvaka nastavlja se susretom Atletico Madrida i Arsenala u glavnom gradu Španjolske. Utakmica započinje u 21 sat, a možete je pratiti u tekstualnom prijenosu na Sport Klubu.

21:32

30'

Rice je osvojio loptu za Arsenal, dao do Odegaarda, a ovaj do Maduekea koji se ubacio u sredinu i ljevicom pucao malo pokraj stative.

21:29

25'

Pao je malo tempo u zadnjim minutama, a boljoj igri nije pomogao ni prekid zbog ukazivanja pomoći Gyökeresu.

21:16

14'

Evo nam te prve prave šanse. Snalažljivi Alvarez izborio se za udarac s ruba kaznenog prostora, obranio je to Raya.

21:12

10'

Nešto agresivnije je krenuo Atletico, onda je počeo polako uzvraćati Arsenal, ali još čekamo prave prilike.

21:02

1'

Počela je utakmica.

20:32

Atletico deset godina bez finala LP, Arsenal 20

Ni jedan ni drugi sastav jako dugo nisu bili u finalu Lige prvaka. Atletico je to posljednji put ostvario 2016. godine kada je u Milanu poražen od Reala nakon penala, dok Arsenal i dalje nerado pamti parišku noć 2006. kada su u finalu zapeli protiv Barcelone. Velik je ulog, stoga, na obje strane...

19:51

Sastavi

Atletico: Oblak – Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone, Koke, Cardoso, Lookman – Griezmann, Alvarez.

Arsenal: Raya – White, Saliba, Gabriel, Hincapie – Odegaard, Zubimendi, Rice – Madueke, Gyökeres, Martinelli.

Kod Atletica večeras nema Gimeneza i Gonzaleza, a kod Arsenala Havertza, Merina i Timbera.

Sorloth, koji je zabio dva pogotka u pobjedi nad Athleticom prije nekoliko dana, večeras je na klupi, kao i Le Normand te Molina i Lenglet.

19:19

Tko sudi?

Dok čekamo sastave, spomenimo kako će utakmicu suditi Nizozemac Danny Makkelie. Pomoćnici su mu sunarodnjaci Hessel Steegstra i Jan de Vries. Četvrti je sudac također Nizozemac Serdar Gözübüyük, a u VAR sobi Dennis Higler i Pol van Boekel, također iz Nizozemske.

19:03

Kako nadmašiti spektakl iz Pariza?

Dok nogometni svijet još zbraja dojmove nakon utakmice PSG - Bayern (5:4), Atletico i Arsenal spremaju se za prvi čin vlastitog okršaja u polufinalu Lige prvaka. U prvom dijelu sezone Arsenal je na svom Emiratesu nadigrao Madriđane 4:0, a igrači Diega Simeonea pokušat će se revanširati suparniku večeras s početkom u 21 sat na stadionu Metropolitano.

