Evo protiv koga Dinamo igra u play-offu Lige prvaka

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Dinamo je u utorak navečer protiv Kauno Žalgirisa potvrdio plasman u play-off kvalifikacija za Ligu prvaka. Momčad Marija Kovačevića je s ukupnih 7:1 bila bolja od litavskog prvaka te je stigla na korak od ligaške faze Lige prvaka.

Već neko vrijeme Dinamo zna protivnika u toj fazi, a mnogi smatraju kako su Modri dobili najtežeg protivnika u ždrijebu. Naime, Dinamo će u četvrtom i posljednjem pretkolu za elitno europsko nogometno natjecanje igrati protiv norveškog prvaka Vikinga.

Viking je 2025. godine osvojio svoj deveti naslov prvaka Norveške te svoj prvi nakon 1991. godine. To su učinili nakon velike bitke s Bodo/Glimtom, senzacijom Lige prvaka iz prošle sezone.

Ta dva norveška kluba vode žestoku bitku u ove sezone te nakon 17 odigranih kola na ljestvici vodi Bodo s 41 bodom. Međutim, Viking na drugom mjestu ima utakmicu manje i samo jedan bod manje pa potencijalno mogu preskočiti svoje rivale ako slave u zaostaloj utakmici.

U Vikingu igra i rođeni Riječanin Zlatko Tripić koji je jedan od najboljih igrača ekipe sa šest golova i čak 13 asistencija.

Prva utakmica Dinama i Vikinga igrat će se 18. kolovoza na Maksimiru, a uzvrat je u Stavangeru tjedan dana kasnije.