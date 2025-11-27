Hrvatski prvak na kraju podbacio, samo bod protiv Ciprana

Nogometaši Rijeke u susretu su 4. kola Konferencijske lige kao domaćini na stadionu Rujevica igrali 0-0 protiv ciparskog AEK-a iz Larnace.

Nakon uvjerljive pobjede protiv Hajduka prije pet dana Riječani nisu uspjeli pronaći rješenje za “bunker” ciparskog sastava koji je u Rijeku stigao s isključivom namjerom odigrati 0-0. O tome svjedoči i podatak kako je AEK tijekom čitavog susreta uputio samo jedan udarac u okvir gola, dok je Rijeka šest puta pogađala vrata AEK-a, ali istaknuo se najbolji igrač dvoboja golman gostiju Alomerović.

Prvu priliku Rijeka je stvorila u 31. minuti kada se Fruk izborio za udarac sa 14 metara, ali Alomerović je odlično reagirao. Desetak minuta kasnije prizemnim udarcem s ruba kaznenog prostora pokušao je Vignato, no Alomerović je opet bio na mjestu.

Početkom nastavka publika na Rujevici je zanijemila kada je Bajić tjemenom proslijedio ubačaj Walda u mrežu, no pregledom snimke pokazalo se kako je gostujući napadač bio u malom zaleđu.

Do kraja dvoboja Rijeka je još dva puta bila blizu gola, u 66. minuti pucao je Fruk s distance, dok se u 70. minuti Majstorović ubacio iz drugog plana, ali opet je Alomerović bio na visini zadatka.

Rijeka je ovim bodom stigla do učinka od pet bodova te se nalazi na 24. mjestu ljestvice, dok je AEK stigao do osmog boda i drži sedmu poziciju. Zanimljivo, AEK još nije primio gol u ovom natjecanju.

Do kraja Konferencijske lige Rijeka će za dva tjedna ugostiti Celje, dok će za tri tjedna biti gost Šahtara.