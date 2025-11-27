Hrvatski prvak na kraju podbacio, samo bod protiv Ciprana

Conference League 27. stu 202519:52 > 23:13 0 komentara
xIgorxKupljenikx via Guliver

Nogometaši Rijeke u susretu su 4. kola Konferencijske lige kao domaćini na stadionu Rujevica igrali 0-0 protiv ciparskog AEK-a iz Larnace.

Nogometaši Rijeke u susretu su 4. kola Konferencijske lige kao domaćini na stadionu Rujevica igrali 0-0 protiv ciparskog AEK-a iz Larnace.

Nakon uvjerljive pobjede protiv Hajduka prije pet dana Riječani nisu uspjeli pronaći rješenje za “bunker” ciparskog sastava koji je u Rijeku stigao s isključivom namjerom odigrati 0-0. O tome svjedoči i podatak kako je AEK tijekom čitavog susreta uputio samo jedan udarac u okvir gola, dok je Rijeka šest puta pogađala vrata AEK-a, ali istaknuo se najbolji igrač dvoboja golman gostiju Alomerović.

Prvu priliku Rijeka je stvorila u 31. minuti kada se Fruk izborio za udarac sa 14 metara, ali Alomerović je odlično reagirao. Desetak minuta kasnije prizemnim udarcem s ruba kaznenog prostora pokušao je Vignato, no Alomerović je opet bio na mjestu.

Početkom nastavka publika na Rujevici je zanijemila kada je Bajić tjemenom proslijedio ubačaj Walda u mrežu, no pregledom snimke pokazalo se kako je gostujući napadač bio u malom zaleđu.

Do kraja dvoboja Rijeka je još dva puta bila blizu gola, u 66. minuti pucao je Fruk s distance, dok se u 70. minuti Majstorović ubacio iz drugog plana, ali opet je Alomerović bio na visini zadatka.

Rijeka je ovim bodom stigla do učinka od pet bodova te se nalazi na 24. mjestu ljestvice, dok je AEK stigao do osmog boda i drži sedmu poziciju. Zanimljivo, AEK još nije primio gol u ovom natjecanju.

Do kraja Konferencijske lige Rijeka će za dva tjedna ugostiti Celje, dok će za tri tjedna biti gost Šahtara.

22:49

Igrat će se još pet minuta sudačke nadoknade.

90+1'

Igrat će se još pet minuta sudačke nadoknade.

22:36

Nove izmjene

75'

Jimmy, Cabrera i Ekpolo su ušli umjesto Naouma, Bajića i Walda.

22:34

5461 gledatelj je na Rujevici.

69'

5461  gledatelj je na Rujevici.

22:30

Sanchez uveo dva igrača

 
67'

Čop i Menalo su ušli umjesto Gojaka i Adu-Adjeija.

22:24

Još jednom opasan Fruk

65'

Fruk je uputio jednu "žabicu" iz daljine, no Alomerović se još jednom dobro snašao i obranio pokušaj najboljeg igrača Rijeke.

22:20

Adu-Adjei je pokušao iznenaditi Alomerovića

63'

Adu-Adjei je pokušao iznenaditi Alomerovića, no njegov prizemni šut iz daljine otišao je pokraj gola.

22:17

60' Novi žuti karton za goste.

60'

Novi žuti karton za goste. Sada ga je dobio Miramon zbog prekršaja na Gojaku.

22:16

Fruk iz slobodnjaka u blok

58'

Fruk je pokušao iz slobodnjaka, lopta je završila u bloku, a odbijanac je pokupio Radeljić čiji je udarac također blokiran, ali u korner.

 
 
22:15

Naoum je dobio žuti karton

56'

Naoum je dobio žuti karton nakon prekršaja na Lasickasu.

22:10

Bajić zabio za vodstvo AEK-a, pa VAR poništio

51'  

AEK je zabio na Rujevici. Rubio je ubacio iz slobodnog udarca, a Bajić glavom zabio za 0:1. Gol će se pregledavati zbog mogućeg zaleđa, te je gol poništen.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)