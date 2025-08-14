Torcida putovala na gostovanje u Tiranu, crnogorski političar je mislio da su to vatrogasci

Podijeli :

xLukaKolanovicx via Guliver

Gaf objavom na Facebooku napravio je potpredsjednik Skupštine Podgorice Dragutin Vučinić.

Navijači Hajduka pripremali su se za europsko gostovanje u Tirani, koje za njih nije previše udaljeno, s obzirom na to da od Splita do glavnog grada Albanija ima oko 500 kilometara.

Euforija je rasla još od završetka prve utakmice trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, kada je Hajduk na Poljudu, nakon preokreta, pobijedio Dinamo iz Tirane s 2:1.

Hajduk se na službenim kanalima pohvalio da će na veličanstvenom stadionu „Air Albania“ imati podršku oko 1.500 navijača, a kolona od 18 autobusa s pripadnicima grupe Torcida već je u Albaniji.

Njihova vožnja kroz Crnu Goru, ne samo autobusa, nego cijelog konvoja navijača iz Splita, privukla je veliku pozornost, ali dogodio se i jedan veliki gaf u režiji potpredsjednika Skupštine Podgorice Dragutina Vučinića, prenosi crnogorski CDM.

Vučinić je na Facebooku napisao da je „upravo dobio informaciju da ogromna kolona autobusa i šlepera uz pratnju policije ide iz smjera Nikšića i Danilovgrada prema Podgorici“.

„Više od 20 autobusa s vatrogascima, prema slobodnoj procjeni njih 500 iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske uz desetak šlepera“, naveo je Vučinić.

Crna Gora se proteklih dana bori s požarima koji haraju zemljom, a pomoć je zaista stizala iz Hrvatske, ali i iz Srbije te Bosne i Hercegovine. No, Vučinić je ovaj put napravio grešku, a svoju objavu je ubrzo izbrisao…