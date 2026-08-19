Sportski direktor Hajduka: Nemam problema s novcem jer ga nemam. Livaja? Bila je teška situacija, ali to se moralo napraviti

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Robert Matić / Hajduk.hr

Sportski direktor Hajduka otvoreno je za poljske medije govorio o stanju u splitskom klubu.

Sportski direktor Hajduka Robert Graf gostovao je u poljskom podcastu Mieczyki uoči play-off dvoboja Konferencijske lige protiv Rakówa Częstochowe. U razgovoru je otvoreno govorio o financijama splitskog kluba, planovima za završnicu prijelaznog roka, odnosu s Markom Livajom, mladim talentima poput Rokasa Pukštasa i Nike Sigura te usporedio Hajdukove mogućnosti s Dinamovim.

Uoči prve utakmice protiv poljskog predstavnika Graf smatra da su izgledi potpuno izjednačeni i da Hajduk ima priliku prekinuti europski post koji traje već 15 godina.

“Umjereni smo optimisti. Za mene je ovaj dvoboj 50:50, ali na povijest više nastojim ne gledati. Moramo graditi budućnost. Imamo veliku priliku da se prvi put nakon 15 godina plasiramo u glavnu fazu europskih natjecanja i moramo je iskoristiti.”

Transferi bez proračuna

Jedna od tema koja je izazvala najviše pozornosti bila je financijska slika Hajduka. Iako je ovog ljeta već doveo osam novih igrača, Graf priznaje da klub nije imao predviđen novac za plaćanje odšteta.

Priznao je i da paralelno radi na promjeni sustava plaća kako bi klub dugoročno postao stabilniji.

“Proračun za transfere je okrugla nula, tako da barem nemam problema s novcem jer ga nemam. Pomalo mijenjam i cijelu strukturu plaća, smanjujem primanja. Želim to strukturirati jer je na tom području ovdje bilo pomalo kaotično. Financijski ne izgledamo najbolje. Nadam se da ćemo nakon prodaje igrača uspjeti izdvojiti nešto novca i za transfere.”

Iako je već napravljen velik broj promjena u svlačionici, Graf smatra da posao još nije gotov.

“Napravili smo osam transfera, a vjerojatno bih želio napraviti još četiri, tako da se radi o potpunoj rekonstrukciji momčadi.”

Propao posao s mladim igračem

Poljske je novinare zanimalo postoji li mogućnost da Hajduk dovede nekoga iz Ekstraklase. Graf je odgovorio da trenutno takvih planova nema, ali je otkrio da su tijekom ljeta vodili ozbiljne razgovore s jednim perspektivnim nogometašem.

“Na početku prijelaznog roka bilo je nekih pokušaja. S jednim mladim igračem razgovarali smo jako dugo, ali izabrao je nizozemski klub.”

Prema njegovim riječima, dodatni prostor za nova pojačanja mogao bi se otvoriti tek nakon izlaznih transfera.

Koga Hajduk najviše cijeni?

Na pitanje koji igrači predstavljaju najveću vrijednost kluba, Graf nije dvojio.

“Rokas (Pukštas, op.a) i Niko Sigur. Ta dvojica igrača.”

Posebno je istaknuo važnost omladinske škole, koju vidi kao jedan od glavnih stupova Hajdukove budućnosti. Smatra da hrvatski nogomet i dalje proizvodi velik broj kvalitetnih igrača, a Hajduk u tome vidi svoju najveću prednost.

“Čini mi se da je kvaliteta tehničke obuke na višoj razini. Već i povijest prodaja pokazuje da je njihova individualna kvaliteta vrlo visoka. U Poljskoj imamo sve više talentiranih, mladih i dobrih dečki koji ostvaruju karijere, ali ovdje ih u Hrvatskoj jednostavno još ima više. Hajduk je apsolutno primjer toga.”

Naglasio je da je cilj zadržati snažnu povezanost prve momčadi i akademije.

“Naša momčad je vrlo mlada, prosjek godina je oko 24. Velik broj igrača prve momčadi prošao je akademiju. Ali to je i dio naše strategije. Želimo ih uvoditi u prvu momčad i 40 do 50 posto mjesta u momčadi uvijek je namijenjeno akademiji.”

O Livaji: Morali smo riješiti problem

Nezaobilazna tema bio je i Marko Livaja, koji je početkom sezone privremeno bio udaljen iz momčadi. Graf tvrdi da je cijela situacija bila neugodna, ali nužna kako bi se odnosi unutar kluba stabilizirali.

“Bila je to teška situacija, ali smatram da je bila vrlo potrebna. Danas su odnosi između mene, trenera i Marka više nego korektni. Jednostavno smo to morali riješiti. Nije bilo ugodno ni za jednu stranu, ali bilo je potrebno.”

Kako je stigao Šotiček

Graf se osvrnuo i na dolazak Marina Šotičeka, za kojeg su se, kako kaže, vodili ozbiljni pregovori. U igri je bila i Rijeka, a dodatni faktor predstavljala je povezanost igrača s Ivicom Olićem.

Na kraju je Hajduk ipak uspio privesti posao kraju.

“Šotiček se želio vratiti u Hrvatsku. Doista se vodila borba između Rijeke i nas. Taj poziv Ivice Olića vjerojatno je više išao u korist tog drugog kluba nego našeg, tako da nije bilo lako. Morali smo se malo pogurati i izboriti, ali na kraju smo ga uspjeli dovesti na posudbu.”

Dinamo je financijski daleko ispred

Govoreći o odnosu snaga između dva najveća hrvatska kluba, Graf nije pokušavao uljepšavati stvarnost. Smatra da je financijski jaz između Dinama i Hajduka trenutno ogroman te da se ne može brzo zatvoriti.

“Što se financija tiče, razlika je potpuni ponor. I tu rupu u bliskoj budućnosti nije moguće zatvoriti. Sve će ovisiti o tome kako ćemo se snalaziti na europskoj sceni. Hoćemo li se konačno uspjeti plasirati u glavnu fazu europskih natjecanja ili ne, kako bismo u određenoj mjeri mogli biti konkurentni Dinamu.”

Razliku je ilustrirao i konkretnim brojkama.

“Dinamo je u posljednjih pet sezona na transfere potrošio više od 45 milijuna eura. Mi oko četiri milijuna. To je ta razlika.”

Raków kao ključna utakmica

Mogući plasman u ligašku fazu Konferencijske lige za Hajduk bi imao golemo financijsko značenje. Na pitanje koliko bi ispadanje pogodilo klub, Graf nije okolišao.

“Bio bi to velik problem.”

Poljskim navijačima posebno je preporučio da obrate pažnju na nekoliko Hajdukovih igrača, iako je naglasio da momčad želi graditi na kolektivu.

“Nadam se da će to biti cijela momčad i da će upravo momčad biti naša najveća snaga. Svakako Pukštas, Šego, Sigur. Naša krila, Šotiček. Ne želim nikoga pojedinačno izdvajati, ali mislim da će, ako poljski navijači budu gledali utakmicu, Pukštas i Šotiček ostati u njihovu sjećanju.”

Poseban susret s bivšim klubom

Za Grafa će ogled s Rakówom imati i osobnu dimenziju jer se sastaje s klubom u kojem je ranije radio. Priznaje da će emocije biti prisutne, ali ističe kako mu ovo nije prilika za dokazivanje.

“Lijepo je ponovno se susresti s Rakówom, ali jedna će strana nakon ovog dvoboja sigurno patiti. Ipak se nadam da to nećemo ponovno biti mi, kao što nam se događalo kroz povijest. Specifičan je to susret s dečkima iz Rakówa. Stalno smo u kontaktu, prijatelji smo i danas. Čak su prije nekoliko tjedana bili ovdje kod mene u posjetu.”

Razgovor je zaključio porukom da je u Splitu još prekratko da bi govorio o vlastitom nasljeđu.

“Ali ovo apsolutno nije pitanje dokazivanja moje vrijednosti. Ne radi se o tome. U Hajduku sam tek kratko, četiri mjeseca, i to je premalo vremena da bih u tako kratkom razdoblju ostavio neki veliki osobni pečat.”