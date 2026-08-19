Gledajte na SK: Klub koji je prije 13 godina osvojio srca mnogih vratio se u La Ligu. Otvaraju protiv ‘Simeoneovih ratnika’

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Utakmicu pratite večeras na kanalu SK3.

Nakon osam godina izbivanja iz društva najboljih, Málaga se vratila u La Ligu, a povratničku utakmicu odigrat će na jednom od najzahtjevnijih mogućih gostovanja. U prvom kolu nove sezone čeka je Atlético Madrid, koji pod vodstvom Diega Simeonea ponovno kreće u borbu za sam vrh španjolskog nogometa.

Málaga je klub koji je prije 13 godina osvojio simpatije nogometne Europe. U svojoj debitantskoj sezoni u Ligi prvaka momčad Manuela Pellegrinija stigla je do četvrtfinala, nakon što je u osmini finala izbacila Porto. Tamo je protiv Borussije Dortmund bila na korak od senzacionalnog plasmana među četiri najbolje momčadi Europe. Nakon 0:0 u prvoj utakmici, Málaga je u Dortmundu dvaput vodila, ali je domaćin u sudačkoj nadoknadi zabio dva gola i prošao dalje.

Danas je priča nešto drugačija. Málaga se nakon dugog puta kroz niže rangove ponovno našla u La Ligi, a cilj je jasan – izboriti ostanak i ponovno postati stabilan prvoligaš. Na startu je, međutim, čeka momčad koja je prošlu sezonu završila na četvrtom mjestu i koja želi novu kampanju otvoriti pobjedom.

Atlético će u sezonu ući bez nekih važnih igrača, dok je posebna priča Julián Álvarez, čiji je status posljednjih dana privlačio mnogo pažnje. Simeone je potvrdio da Argentinac neće započeti utakmicu, ali madridska momčad i dalje ima dovoljno kvalitete za vrlo ozbiljan početak sezone.

Málaga će na drugoj strani pokušati iskoristiti činjenicu da je ovo ipak prvi službeni susret sezone i iznenaditi velikog favorita. Koliko može napraviti na Metropolitanu, saznat ćemo u srijedu navečer.

Utakmica Atlético Madrid – Málaga igra se od 21 sat, a možete je pratiti uživo na Sport Klubu 3.