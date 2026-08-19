Dva ponajbolja igrača Dinama nisu ozbiljnije ozlijeđeni, bit će spremni za Viking

Dinamo je dobio dobre vijesti uoči uzvrata protiv Vikinga.
Luka Stojković i Miha Zajc trebali bi biti spremni za odlučujuću utakmicu play-offa Lige prvaka u Stavangeru 26. kolovoza, potvrđeno je Indexu.
Obojica su zbog problema s ozljedama morala ranije napustiti prvi susret na Maksimiru, koji je završio 2:2, no pregledi su pokazali da se ne radi o ozbiljnijim ozljedama.
Stojković je u 68. minuti iskrenuo gležanj i morao biti zamijenjen. Iako je situacija u prvi mah izgledala zabrinjavajuće, njegov nastup u Norveškoj nije upitan. Ostaje mogućnost da zaigra već protiv Varaždina ovog vikenda, ali Dinamo nema razloga riskirati s obzirom na važnost uzvrata.
Ni Zajčev problem nije ozbiljan pa će i on biti na raspolaganju Mariju Kovačeviću u Stavangeru.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!