Junak riječkog uspjeha u Finskoj: Već sam je vidio u golu, spasili smo se

Nogometaši Rijeke igrat će u play-offu Konferencijske lige, posljednjem kvalifikacijskom krugu prije ligaške faze, nakon što su u dvije utakmice svladali finski Ilves ukupnim rezultatom 2:1.

Jedan od junaka riječkog prolaska bio je vratar Aleksa Todorović, koji je u završnici uzvratne utakmice spektakularnom reakcijom sačuvao prednost svoje momčadi. Međutim, put do tog trenutka za njega nije bio nimalo jednostavan:

“Prvo moja jedna lošija reakcija, preletjela me je lopta, ali uspio sam se iskupiti. Vidio sam je već u mreži, no spasili smo se”.

Ilves je bio dobar u drugom dijelu?

“Nismo ni mi imali neke prilike, očito su čekali tranzicije, ali u drugom poluvremenu smo se malo pogubili, dok se nismo stabilizirali. Primili smo gol, ali smo se brzo osvjestili. Znali smo da su opasni, posebno kao domaćini”, rekao je Aleksa Todorović, jedan od junaka Kekove momčadi.