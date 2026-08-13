Perišića čeka najvažnija uloga: Bilić sprema važne promjene

Povratak Slavena Bilića na klupu hrvatske nogometne reprezentacije sa sobom donosi i prve značajne taktičke te kadrovske preinake.
Uoči nastupa u Ligi nacija krajem rujna, novi izbornik intenzivno razmatra slaganje igračkoga mozaika, a u središtu pozornosti nalazi se Ivan Perišić.
Kako prenose Sportske novosti, Perišić je spreman prihvatiti novu primarnu ulogu u reprezentativnome dresu te preuzeti poziciju lijevoga beka. Takvo bi rješenje Biliću donijelo znatno veću taktičku fleksibilnost i omogućilo da Joška Gvardiola trajnije preseli na njegovu prirodnu poziciju lijevoga stopera, što bi uvelike stabiliziralo obrambenu liniju Vatrenih.
Uz promjenu na terenu, Perišića bi mogla dočekati i najvažnija uloga u svlačionici.
Ovisno o konačnoj odluci Luke Modrića o nastavku reprezentativne karijere, upravo bi Perišić mogao preuzeti kapetansku vrpcu, dok bi jednu od vodećih uloga u novoj hijerarhiji momčadi trebao imati i Mateo Kovačić.
Bilić pred sobom ima jasan zadatak — uoči teških ogleda s Češkom, Španjolskom i Engleskom redefinirati momčad i postaviti čvrste temelje za novi reprezentativni ciklus.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!