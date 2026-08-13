Evo koliko je Rijeka zaradila prolaskom u zadnju rundu kvalifikacija za KL

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Damir Skomrlj CROPIX by Gulver

Rijeka je izborila play-off Konferencijske lige i stigla na samo jedan korak od plasmana u ligašku fazu europskog natjecanja. Prolazak Ilvesa donio je riječkom klubu ne samo veliki sportski uspjeh, već i značajnu financijsku korist.

Nakon pobjede 1:0 na Rujevici, Rijeka je u uzvratu u Finskoj potvrdila prolazak i izborila posljednju rundu kvalifikacija. Tamo će se, osim plasmana u ligašku fazu, boriti i za vrlo ozbiljan UEFA-in novac.

Prema sustavu nagrađivanja za sezonu 2026./27., klubovi za svaku odigranu kvalifikacijsku rundu dobivaju po 175.000 eura. Rijeka je svoj europski put započela u drugom pretkolu, a plasmanom u play-off odigrala je ukupno tri kvalifikacijske runde. Na temelju toga već je zaradila 525.000 eura.

Međutim, tu nije kraj. Klub koji ispadne u play-offu Konferencijske lige dobiva dodatnih 750.000 eura, što znači da je Rijeka plasmanom u posljednju rundu osigurala najmanje 1,275 milijuna eura od UEFA-e.

Ligaška faza donosi milijune

Riječki klub sada ima priliku zaraditi višestruko veći iznos. Svaki od 36 klubova koji izbore ligašku fazu Konferencijske lige dobiva osnovnu nagradu od 3,17 milijuna eura.

Rijeka bi tako, uz već zajamčenih 525.000 eura za tri kvalifikacijske runde, plasmanom u ligašku fazu došla do najmanje 3,695 milijuna eura iz tih fiksnih stavki.

Na taj se iznos mogu nadovezati dodatne nagrade. Svaka pobjeda u ligaškoj fazi vrijedi 400.000 eura, dok se za remi dobiva 133.000 eura. Klubovi dodatno zarađuju ovisno o plasmanu na ukupnoj ljestvici i kroz takozvani value pillar, a prolazak u nokaut-fazu donosi nove financijske bonuse.

Rijeka će zato u play-offu igrati za puno više od samog plasmana. Jedan posljednji korak dijeli je od ulaska među 36 klubova ligaške faze i višemilijunske UEFA-ine nagrade.