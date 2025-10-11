Potpisivanje Antonija Jakoliša znak je da Šibenik i dalje želi biti konkurentan

Podijeli :

xAlexxNicodimx

Prije samo tjedan dana društvene mreže, a potom i brojne nacionalne portale zapljusnula je vijest kako se HNK Šibenik gasi, i da će u Biogradu protiv Primorca odigrati svoju posljednju utakmicu u 93-godišnjoj povijesti! Nakon početnog šoka i konsternacije, uslijedili su brojni komentari, ali vrlo brzo i demantij vlasnika kluba Željka Karajice, koji ne samo da je odbacio te spekulacije, već je najavio i bolje dane za šibenski klub.

“HNK se ne gasi, to su samo priče. Idemo dalje”, kratko je poručio Karajica, umirivši (barem privremeno) navijače Narančastih, koje nakon svih turbulencija zadnjih mjeseci ništa više ne može iznenaditi.

Pojavile su se i neke priče po kojima Karajica navodno ima kupca za svoj klub Austriju Klagenfurt, koji je uz Šibenik i Viktoriju Berlin dio njegove SEH grupacije. Dio dobivenog profita ŽK bi, kažu te iste priče, investirao u klub sa Šubićevca, koji trenutno balansira između mnogo opcija – od one najcrnje kao što je gašenje i stečaj, do pokušaja uzleta na neki za sada još uvijek misteriozan način.

No, zato je novom objavom klub sa Šubićevca iznenadio navijače, obznanivši dolazak jakog pojačanja za četvrtoligaša. HNK Šibenik je naime u subotu objavio da je njihov novi (stari) član ponovno postao Antonio Jakoliš!

Trideset i četverogodišnji igrač nakon ispadanja Šibenika iz SuperSport HNL-a nije imao angažman. Bilo je, doznajemo, nekih opcija, čak i onih pomalo egzotičnih poput jedne iz Indije, gdje je poveznica bio bivši igrač Šibenika Sandesh Jinghan.

No, polivalentni nogometaš umjesto daleke azijske destinacije odlučio se za novi dolazak u matični klub – četvrti u dugoj, bogatoj karijeri. Stariji od braće Jakoliš igrao je za Dnipro, Kryvbas, Hajduk, Mouscron, Zadar, Cluj, Steauu, Apoel Limassol, Panetolikos, Arges, Fakel Voronezh i Turan.

Dolaskom Jakoliša, koji može pokrivati pozicije desnog krila i desnog bočnog, Šibenik je donekle odgovorio glavnim konkurentima za prvo mjesto – Zadru, koji su uz Ivana Santinija u borbi za promociju angažirali i Josipa Majića, još jednog bivšeg igrača Šibenika.

S njima dvojicom, Zadar kojeg je odnedavno na klupi preuzeo Šibenčanin Armando Marenzi dodatno ističe kandidaturu za prvo mjesto, a Šibenik, koji trenutno zaostaje tri boda za njima, potpisom Jakoliša također pokazuje znakove da želi ostati konkurentan u toj borbi.

Prvi susjedski derbi igra se iduće subote na Stanovima u okviru 9. kola 3. NL-jug.