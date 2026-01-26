Udinese prekinuo crni niz protiv Bradarićeve Verone

Podijeli :

Davide Casentini/IPA Sport via Guliver

U posljednjem susretu 22. kola talijanskog nogometnog prvenstva Udinese je na gostovanju pobijedio Veronu sa 3-1 upisavši prvu pobjedu u posljednjih sedam međusobnih susreta.

Artur Atta je doveo goste do prednosti u 23. minuti, no samo tri minute kasnije izjednačio je Gift Orban.

U drugom dijelu Udinese je zabio dva gola, a strijelci su bili Alessandro Zanoli (58) i Keinan Davis (67). Domagoj Bradarić je za Veronu igrao do 85. minute.

Momčad iz Udina je napredovala za jedno mjesto i sada je deseta sa 29 bodova, dok je Verona na 19. poziciji sa 14 bodova, četiri manje od zone spasa.

Vodi Inter sa 52 boda, pet više od Milana, dok Roma i Napoli imaju po 43 boda.