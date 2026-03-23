U utorak se igra londonski derbi u četvrtfinalu LP, a jedan klub je na treningu imao samo osam igračica

(AP Photo/Kin Cheung, File) via Guliver Image

U utorak od 21 sat će na Emiratesu započeti prvi susret četvrtfinala Lige prvakinja između Arsenala i Chelseaja. Iako je riječ o velikom događaju, gostujuća ekipa je pred taj susret u velikim problemima.

Naime, na treningu Bluesa viđeno je tek osam igračica u polju te tri vratarke. Sonia Bompastor, trenerica Chelseaja ipak je rekla da je sve pod kontrolom i da zbog velikog broja utakmica, neke igračice rade na individualnom programu.

Unatoč tome, nije to najbolja situacija za Chelsea koji ide u goste aktualnim osvajačicama Lige prvaka. Arsenal je lani osvojio titulu u Lisabonu pobjedom od 1:0 protiv Barcelone.

Ove sezone su igračice sjevernolondonske ekipe imale nešto nezgodnije iskustvo u Ligi prvakinja, ali su uspjele izboriti četvrtfinale.

U WSL ligi, koju možete pratiti na Sport Klubu, Arsenal i Chelsea su jedan pored drugog. Bluesi trenutačno drže treće mjesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu prvakinja s 37 bodova, ali imaju samo dva boda više od Arsenala koji ima i dvije utakmice manje.

Topnice bi pobjedama u zaostalim utakmicama skočile i na drugo mjesto koje drži Manchester United s 38 bodova. Na vrhu se nalazi Manchester City s 46 bodova četiri kola prije kraja pa se očekuje da će Građanke osvojiti prvi naslov još od 2016. godine.