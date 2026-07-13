U prodaji dodatne karte za finale SP-a: Cijena samo za najhrabrije

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AP Photo/Matt Slocum via Guliver

Došli smo gotovo do kraja – pred nama su još samo četiri utakmice ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva. A kako smo počeli prije nekoliko mjeseci, tako i završavamo – vijestima o neshvatljivo visokim cijenama ulaznica.

Tjedan dana prije velikog finala FIFA je pustila u prodaju određeni broj ulaznica, a njihove su cijene – nevjerojatne. Da bude jasno, ne govorimo o preprodaji, nego o službenoj prodaji i službeno određenim cijenama.

U prodaju je pušteno oko 1.200 ulaznica druge kategorije, raspoređenih u različitim sektorima stadiona, uglavnom pri vrhu tribina. Za jednu takvu ulaznicu potrebno je izdvojiti čak 7.380 američkih dolara.

Osim toga, u prodaji je i manji broj ulaznica prve kategorije, u sektorima bliže terenu, a cijena svake od njih prelazi 30.000 američkih dolara.

Pa, eto… Tko si to može priuštiti…