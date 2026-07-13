Sudac koji zbog skandala nije sudio na SP-u preminuo u 38. godini

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xPieterxvanxderxWoudex via Guliver

Nizozemski nogometni sudac Rob Dieperink, koji je uoči Svjetskog prvenstva 2026. godine uklonjen s popisa sudaca nakon uhićenja zbog optužbi za zlostavljanje maloljetnika, preminuo je danas u 38. godini života.

Vijest je u ponedjeljak potvrdio Nizozemski nogometni savez u priopćenju objavljenom na svojoj službenoj internetskoj stranici.

„S velikim šokom i dubokom tugom primili smo vijest o smrti suca Roba Dieperinka. Njegovim odlaskom sudačka je zajednica izgubila iznimnog suca s međunarodnim iskustvom, ali prije svega izvrsnog kolegu. Naše su misli uz njegovu obitelj, prijatelje i sve koji su ga poznavali. Želimo im puno snage u suočavanju s ovim velikim gubitkom“, stoji u priopćenju Nizozemskog nogometnog saveza (KNVB).

Uzrok smrti nije objavljen.

We zijn geschrokken en diepbedroefd door het overlijden van Rob Dieperink. Met Rob verliezen we een zeer gewaardeerde scheidsrechter, maar bovenal een fijne en betrokken collega. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en iedereen die hem dierbaar was. We wensen hen… pic.twitter.com/OO0ReL0i7F — KNVB (@KNVB) July 13, 2026

Dieperink je slovio za jednog od najperspektivnijih nizozemskih sudaca te je prvotno bio među kandidatima za suđenje na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Međutim, njegov put prema Mundijalu prekinut je u travnju, kada je uhićen u Londonu nakon utakmice Crystal Palace – Fiorentina (3:0), prve utakmice četvrtfinala UEFA Konferencijske lige.

Tada je obnašao dužnost VAR suca, a bio je osumnjičen za tri kaznena djela, među kojima je bila i optužba za seksualni napad na 17-godišnjaka prije početka utakmice na stadionu Selhurst Park.

Istraga je kasnije obustavljena nakon što je londonska policija priopćila da nema dovoljno dokaza za nastavak kaznenog postupka.

Dieperink je posljednjih godina redovito bio angažiran kao VAR ili pomoćni VAR sudac na najvećim međunarodnim natjecanjima. Sudjelovao je na Europskom prvenstvu 2024., Olimpijskim igrama u Parizu iste godine, a 2024. bio je i pomoćni VAR sudac u finalu Europske lige između Atalante i Bayer Leverkusena.