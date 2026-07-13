Navijači na Facebook stranici HNS-a: ‘Hrvatska nikad nije igrala ljepši nogomet nego u njegovoj eri’

Navijači hrvatske nogometne reprezentacije rekli su svoje mišljenje o novom izborniku Slavenu Biliću..
Kako je sam HNS objavio, Bilića je predložio predsjednik Saveza Marijan Kustić.
“Na prijedlog predsjednika HNS-a Marijana Kustića, Izvršni odbor HNS-a jednoglasno je imenovao Slavena Bilića izbornikom hrvatske nogometne reprezentacije! Želimo mu puno sreće i uspjeha!”, stoji u objavi HNS-a.
Ta objava skupila je gotovo 1000 komentara pa smo izdvojili one s najviše reakcija. Prevladavaju negativni komentari koje možetre pogledati OVDJE.
“Gledaj stručnjaka u komentarima. Ono što Bilić zna o nogometu i nogometnoj igri vi nećete da živite 100 života. Hrvatska nikad nije igrala ljepši nogomet nego u njegovoj eri. Puna podrška.”
“Jedini izbornik koji nije uspio izboriti plasman na svjetsko prvenstvo.”
“Kustiću, tebe treba prvog smijeniti.
“Ovo je samo prijelazno rješenje dok Luka ne položi sve potrebno za trenersku licencu. A onda napokon idemo po tu ‘kantu’.”
“Sad ćemo na sljedećem svjetskom biti kauč reprezentacija kao Srbija i Italija.”
“Sretno i daj odmah od početka neke nove klince digni, vrijednost nekim igračima digni, digni im samopouzdanje – nemaš od senatora puno dugoročno osim Perišića, ali na njegovoj prirodnoj poziciji… Nema predaje…”
“Autogol u rašlje.”
“Vraćamo se u 3. ligu svjetskog nogometa. Što vam je cilj, da ne budemo zadnji u grupi? Žalosno.”
“Čisti promašaj. Gdje je Bilić? Što je ostvario? Nećemo na sljedeće svjetsko prvenstvo, a treba ga bojkotirati – po tome je dobar izbor.”
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