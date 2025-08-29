U Maksimir stiže Celta, posljednja postaja Bobanove velike karijere

Podijeli :

Legendarni hrvatski kapetan i predvodnik liste Dinamovo proljeće na skorašnjim klupskim izborima zastor na karijeru spustio je u španjolskoj Celti Vigo.

Novi Dinamov predsjednik Uprave, barem do 13. rujna. Od tada bi mogao postati predsjednik ujedno i alfa i omega kluba kao igrač ostvario se sjajnu karijeru. Kao kapetan Vatrenih1998. godine osvojio je broncu na Svjetskom nogometnom prvenstvu. S Milanom je osvajao titule prvaka Europe, prvenstva Italije, a još je u svojoj karijeri igrao za Dinamo, Bari i na kraju je karijeru okončao u dresu Celte Vigo.

A upravo će španjolski prvoligaš Celta biti gost Dinama u Europskoj ligi. Boban je za Celtu odigrao sedam utakmica, četiri u La Ligi, jednu u Kupu kralja i dvije u europskim kupovima. Naravno, tamo je proveo sam kraj nogometne karijere, te je 2001. godine shvatio da više nema smisla igrati nogomet na najvišoj razini, a znamo koliko je Zvone pedantan.

Sada će kao prvi čovjek Plavih dočekati delegaciju i nogometaše kluba s kojim ga ipak veže uspomena.