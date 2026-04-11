U BiH pratimo okršaj dvojice hrvatskih trenera, evo kako su najavili dvoboj u Sarajevu

AP Photo/Aijaz Rahi via Guliver

U okviru 28. kola Premijer lige BiH, Sarajevo s Cvitanovićem na klupi će u subotu od 18 sati i 30 minuta na stadionu Asim Ferhatović Hase ugostiti Štimčev Zrinjski.

Trener Zrinjskog, Igor Štimac najavio je utakmicu.

“Idemo po tri boda, tamo nemamo što izgubiti”.

Naglasio je kako njegovu momčad očekuje zahtjevan susret te bolji uvjeti nego u prethodnom gostovanju u Bijeljini. Komentirao je i međusobne susrete.

“To su izjednačeni protivnici. Zato i ima tog nadmetanja na sredini terena najviše, malo šansi, a vidjet ćemo kako će biti ovaj put”.

Štimac je pojasnio i rotacije iz kup susreta u Bijeljini:

“Mislim da je onaj konačni cilj ostvaren, preduvjet za prolazak i ulazak u finale kupa. Isto tako sačuvane su noge onih najbitnijih igrača za ovo što nas čeka u Sarajevu”.

Susret je najavio i trener Sarajeva, Mario Cvitanović.

“Očekuje nas važna i bitna utakmica u kojoj želimo pokazati sve najbolje što možemo i za šta imamo potencijal. Mene jednostavno prosjek ne zadovoljava. Želim uvijek više, želim da budemo bolji i krenut ću od sebe”.

Za kraj je jasno naglasio:

“Ne tražim savršenstvo, već karakter, odricanje, energiju i borbu od prve do zadnje minute”.