Štimac sa Zrinjskim osvojio Superkup, nakon penala svladali su Sarajevo

Ex-Yu lige 18. ožu 2026
xMichalxDubiel IPAxSportx via Guliver

Nogometaši Zrinjskog osvojili su Superkup Bosne i Hercegovine, svladavši Sarajevo boljim izvođenjem jedanaesteraca nakon što u regularnom dijelu utakmice nije bilo pogodaka.

Ovo je prvi trofej Igora Štimca na klupi Zrinjskog, kojeg je preuzeo u kolovozu prošle godine, a do pobjede je došao protiv momčadi koju vodi Mario Cvitanović.

U utakmici su mreže mirovale svih 90 minuta. Sarajevo je nekoliko puta zaprijetilo, među njima bivši HNL-ovci Luka Menalo i Slavko Bralić, dok su domaćini prijetili preko Karla Abramovića i Dana Lagumdžije, no vratar Ivan Banić i obrana gostiju zaustavili su sve pokušaje.

Pobjednik je odlučen u izvođenju jedanaesteraca, gdje su Zrinjski i vratar Goran Karačić briljirali – obranio je udarce Braliću i Menalu. Za Zrinjski su bili precizni Nemanja Bilbija, Antonio Ilić, Petar Mamić i Lagumdžija, dok je jedini pogodak za Sarajevo postigao Stefan Ristovski.

