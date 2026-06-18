Tuchelove žalbe su uvažene: FIFA mijenja iritantno pravilo

Podijeli :

AP Photo/Tony Gutierrez via Guliver Image

Izbornik engleske nogometne reprezentacije, Thomas Tuchel, uspješno je intervenirao kod krovne nogometne organizacije (FIFA) nakon što mu je skupina fotografa uoči utakmice protiv Hrvatske blokirala pogled na vlastite igrače tijekom izvođenja nacionalnih himni.

Tuchel je nakon pobjede Engleske nad Hrvatskom (4:2) javno izrazio nezadovoljstvo, istaknuom da mu je zbog “zida” od pedesetak fotografa, koji su stajali svega pola metra od njega, pokvaren poseban, vrlo emotivan trenutak na njegovom debitantskom mundijalskom ogledu.

Ovo je presudilo Hrvatskoj: Procurilo što je Tuchel rekao na poluvremenu Zvijezda Engleske o Modriću: ‘Jedini i neponovljivi, najbolji’ Katalinić za SK analizirao poraz od Engleske: ‘Zasluženo su pobijedili, naši su dosta griješili’

“Preklinjem FIFA-u da promijeni poziciju fotografa tijekom intoniranja himni. Stajao sam ispred zida od 50 fotografa i nisam mogao vidjeti niti jednog svog igrača. To mi je malo pokvarilo cjelokupni doživljaj”, izjavio je njemački stručnjak.

Problem je posebno izražen na stadionu AT&T u Dallasu, gdje je teren zbog potreba nogometnih pravila morao biti podignut za 1.2 metra, čime je prostor između aut-linije i trenerskih klupa postao znatno uži nego inače.

FIFA je ekspresno uvažila pritužbu engleskog izbornika te je donijela odluku o promjeni ovog iritantnog protokola za sve preostale utakmice koje se igraju na stadionima s ograničenim prostorom. Fotografi će ubuduće biti grupirani bliže centru igrališta, a trenerima je ostavljena mogućnost pomicanja ulijevo ili udesno kako bi imali neometan pogled na svoju momčad.

Novi pristup FIFA je po prvi put primijenila već u četvrtak, tijekom utakmice prvog kola skupine A između Češke i Južne Afrike u Atlanti.