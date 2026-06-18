Katalinić za SK analizirao poraz od Engleske: ‘Zasluženo su pobijedili, naši su dosta griješili’

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Pawel Andrachiewicz PressFocus NEWSPIX.PL --- newspix.pl POLAND OUT! via Guliver Image

Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je 4:2 od Engleske na otvaranju Svjetskog prvenstva. Unatoč brzom povratku u igru nakon primljenih golova te majstorskom golu Martina Baturine, strašan presing Engleza u nastavku utakmice te kardinalne pogreške u našoj obrani presudile su pobjednika.

Za Sport Klub je utakmicu i njezine posljedice detaljno analizirao legendarni Ivan Katalinić, nekadašnji proslavljeni vratar, trofejni trener Hajduka i član stručnog stožera Vatrenih iz slavne 1998. godine.

Gospodine Katalinić, kako ste vidjeli utakmicu protiv Engleske, s obzirom na to da jako dobro poznajete engleski nogomet i nekako ste ovakav rasplet i najavljivali?

“Jako je teško našima igrati u tom ritmu. Dobro, ja mislim da su ljudi najprije bili iznenađeni u prvom poluvremenu jer oni nisu htjeli igrati. Jednostavno su preskakali igru, puno je lopti bilo vraćeno do golmana kojim je on pokušao iznenaditi hrvatsku obranu s tim dugim loptama. Da se nađu obrambeni igrači jedan na jedan u skoku te da te odbijene lopte pokupe. Mislim da smo mi dobro kontrolirali ono što se predviđalo prije utakmice. Da ćemo imati više veznih igrača u sredini. Međutim, dogodila se ta greška dva puta iz kornera. Kada su oni poveli, mi smo se brzo vratili. Međutim, u drugom poluvremenu su imali različitu utakmicu. Da, u drugom poluvremenu je bila potpuna dominacija.”

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Englezi su u nastavku ubacili u višu brzinu, a Katalinić ističe kako je presing Gordog Albiona slomio našu momčad i natjerao je na niz kobnih pogrešaka.

“Stvorili su jako puno šansi. Mislim da su nas u prvom poluvremenu dosta respektirali. Uvijek Englezi žele ići prema naprijed i dati gol više. Međutim, očito su čekali situaciju da će doći njihovo vrijeme. Znali su da su trkački puno jači. To se pokazalo u drugom poluvremenu. Taj rani gol u drugom poluvremenu je nekako sve preokrenuo. Jedna izjava Harryja Kanea poslije utakmice otkrila je da im je trener rekao na poluvremenu da nemaju što izgubiti, da moraju igrati svoju prepoznatljivu igru. Kroz taj presing koji su oni napravili u drugom poluvremenu došlo je do situacije da smo mi dosta griješili. Iz svih tih grešaka oni su davali golove i zasluženo su pobijedili. Sigurno da je Livakoviću, nažalost, bilo najteže.”

Iako je obrana kapitulirala četiri puta, u ofenzivnom dijelu bilo je svijetlih trenutaka. Posebno se istaknuo fantastičan pogodak Martina Baturine, a iskusni stručnjak pohvalio je i ostatak mladog veznog reda.

“Ja bih rekao da je njihov golman tek dobro branio. Kod oba naša gola, pogotovo onaj prvi gol Baturine, mogao je i bolje reagirati… Ali, to je bio precizan udarac. Ja bih rekao da smo mi dobro igrali dok su, po meni, Baturina, Sučić i Mario Pašalić u vezi držali loptu. Baturina je u izvanrednoj formi, očito na početku ovog prvenstva. Dok se on tu nalazi, tu je i Sučić također koji može sve igratu. U drugom poluvremenu taj brzi gol nas je poremetio.”

Nakon teškog otvaranja, pred Vatrenima je imperativ pobjede. Sljedeći ispit je Panama u Torontu, a nakon toga i neugodna Gana. Katalinić upozorava da više nema prostora za kalkulacije.

“Ne znam što se dogodilo. Onda im je bilo lakše igrati, a mi smo energetski pali. Sad je to pitanje, pokazat će druga utakmica protiv Paname. Gledao sam još ranije Panamu, pratio sam sve utakmice… A slušajte, mi protiv Paname odlučujemo, to je takva utakmica. Kad dođeš u zadnju utakmicu da morate pobijediti, onda je teško. Mi moramo pobijediti Panamu i točka! Mi se moramo plasirati dalje i čekati tko će biti iz ove grupe. Jer koliko vidim idemo na križanje s Portugalom. Nakon Paname slijedi susret protiv Gane, koja nam je velika nepoznanica kao i sve afričke reprezentacije a kod takvih se nikad ne zna. Neki imaju dobar dan, netko ima loš dan. Oni, ono što sam vidio, igraju dosta loše u obrani. Može se proći. Mi imamo uvijek izvrstan vezni red, ali smo po mom mišljenju malo tanki prema naprijed. Jer u takvim utakmicama, gdje još nije na ispadanje, morali bismo više ići prema naprijed. Kad dođu utakmice na ispadanje, onda se tu može možda kalkulirati kad su u pitanju Englezi…“

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Upravo će ofenzivni dio momčadi biti pod posebnim povećalom. Bivši trener Hajduka dotaknuo se i svestranosti naših igrača, posebno istaknuvši Luku Sučića te obojicu Pašalića.

“Treba vidjeti na treningu, razumijete, koji su igrači prema naprijed, tko je spreman, a tko nije. Jer je takav način natjecanja. Moramo to obavezno vidjeti. Jer Sučić je igrao tamo po desnoj strani i to je izvanredno odigrao. Njemu to nije problem, Sučić može igrati kako god tražite da igra. Tako kao i Mario Pašalić koji većinom nije igrao na svom mjestu, igrao je na sasvim drugom mjestu. Ali i onaj drugi Pašalić, Marco, naprijed isto pokazuje da može biti interesantan igrač, da ima dobar udarac, da se tu nameće.”

Velika rasprava vodila se i oko Dalićeve početne formacije. Katalinić smatra da je sustav s tri igrača u zadnjoj liniji protiv Engleza bio prevelik rizik.

“Za Dalića ne znam zašto je išao s tri igrača straga. Mislim da se izvođenjem Vuškovića u 66. minuti se pokazalo da je Dalić pogriješio. Po meni je bolje bilo igrati s četiri straga i izgubiti od Engleza, nego s tri. Sad moramo ponovo sve ispočetka! Ne znam koja će momčad igrati protiv Paname. Naravno, s tri igrača nazad nije baš jednostavno igrati jer mora uvijek jedan stoper ulaziti u vezu, a to se kod nas slabo dešavalo. Sad su tri stopera stala straga…”

Za kraj, Katalinić se osvrnuo na nevjerojatnu širinu engleske klupe koja je presudila utakmicu, te upozorio na teške vremenske uvjete koji Vatrene tek očekuju u nastavku turnira.

“Međutim, treba tu vidjeti koji su igrači najviše spremni, tko može trčati i kombinirati. Vidite da su Englezi pokazali, kad su stavili naprijed igrače koji su na klupi, poput Sake ili Rashforda. Oni u tih 15-20 minuta mogu preokrenuti utakmicu svježinom i dići ritam. Mi moramo imati i pripremiti takve igrače za sljedeće utakmice. Mislim, treba pobijediti i onda smo mi sigurno dalje. S tri boda smo mi sigurno dalje. Panama će tu onda otpasti. Panama ionako igra s Englezima zadnje kolo. Međutim, ako mi ne dobijemo Panamu, onda smo u problemima. Panama igra zadnje kolo s Englezima i tu nikad ne znać zbog mogućih kalkulacija…

Za kraj nekoliko riječi o Luki Modriću?

“Sve je na izborniku da zajedno vide koliko može i što može, zato je najbolji dogovor. U ovim godinama je teško završiti utakmicu ako su tamo velike vrućine. Ne znam točno kolika je vlaga. Sad se igralo na zatvorenom stadionu, ne znam kolika je bila tamo temperatura, a ove druge utakmice sigurno će se igrati uz povećane vrućine. Zato je to najvažnije, s obzirom na iskustvo koje Modrić ima da bi sebi dozvolio neke kikseve i da ne bi igrao za momčad.“