Zvijezda Engleske o Modriću: ‘Jedini i neponovljivi, najbolji’

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Guliver

Nakon utakmice otvaranja Svjetskog prvenstva u kojoj je Engleska pobijedila Hrvatsku s 4:2, kamere su zabilježile srdačan susret bivših suigrača iz Real Madrida.

Jude Bellingham i Luka Modrić bili su u prvom planu nakon slavlja Engleske nad Hrvatskom. Bivši suigrači iz Real Madrida zagrlili na terenu, nakon čega su razmijenili dresove, a u razgovoru s novinarima poslije utakmice, strijelac trećeg gola za Gordi Albion biranim je riječima govorio o hrvatskom kapetanu.

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“Jedini i neponovljivi. Najbolji. Moj suigrač iz Real Madrida s kojim sam dijelio svlačionicu dvije godine… Jedan od najboljih nogometaša koje sam ikada vidio u životu.”

Bellingham je za kraj dodao kako mu je bila iznimna čast ponovno se susresti s hrvatskim kapetanom na velikoj sceni:

“Bilo je pravo zadovoljstvo ponovno dijeliti teren s Lukom.”