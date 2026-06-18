Ovo je presudilo Hrvatskoj: Procurilo što je Tuchel rekao na poluvremenu

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AP Photo/Tony Gutierrez via Guliver

Engleska je na otvaranju Svjetskog prvenstva u Dallasu svladala Hrvatsku s 4:2, a ugledni The Athletic donosi ekskluzivnu priču o tome što se događalo iza zatvorenih vrata u poluvremenu utakmice.

Dok je Hrvatska u svlačionicu odlazila s psihološkom prednosti nakon poravnanja u zadnjim sekundama prvog poluvremena, njemački strateg na klupi Engleske, Thomas Tuchel, povukao je ključni potez koji je potpuno slomio Vatrene u nastavku.

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Kako piše novinar Jack Pitt-Brooke, nakon što su primili drugi pogodak u smiraju prvog dijela, engleski reprezentativci ušli su u svlačionicu vidno uznemireni. Tuchel je prepoznao trenutak i odlučio spustiti tenzije. Sjeo je među njih, potpuno miran, i pustio ih da u tišini uhvate dah.

Tek kada se momčad primirila, Tuchel je održao govor koji je sve preokrenuo. Igračima je jasno dao do znanja da pritisak ne postoji i da se njegov pogled na njihov rad neće promijeniti čak i ako izgube ovu utakmicu.

“Ako i izgubimo ovdje u Dallasu, pa što, i dalje imamo dvije utakmice ispred sebe da sve popravimo. Jedina stvar koja je doista bitna jest da igramo na naš način – onako kako smo radili otkad sam preuzeo reprezentaciju. Hrabro, odvažno, agresivno i proaktivno. Pokažite svijetu tko ste i što možete biti.”

Dok je Tuchel smirivao tenzije unutar četiri zida, njegov pomoćnik Anthony Barry na televiziji je bio znatno oštriji, nazvavši igru Engleske u prvom dijelu “kompliciranom i zbunjujućom”. No, Tuchelov psihološki trik upalio je u sekundi.

Engleska je u drugo poluvrijeme istrčala kao potpuno drugačija momčad. U prvih 12 minuta nastavka kreirali su čak devet udaraca prema golu Hrvatske – jednako koliko u cijelom prvom poluvremenu.

The Athletic navodi kako je to bio povijesni intenzitet u igri koji je potpuno izbacio obranu Hrvatske iz ritma. Engleska je utakmicu završila s čak 22 udarca i visokim xG-om (očekivanim golovima) od 2.8, što je potpuno netipično za oprezni stil kakav su igrali pod Garethom Southgateom.

Tuchel je, zaključuje ugledni medij, dočekao svoj trenutak. Natjerao je engleske zvijezde da igraju brže, jače i agresivnije, nalik na najjači ritam Premier lige, a taj je uragan na koncu bio prevelik zalogaj za izabranike Zlatka Dalića na startu turnira.