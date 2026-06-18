Hajduk dogovorio najveći sponzorski ugovor u povijesti kluba?

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Robert Matić / Hajduk.hr

Posljednjih dana među navijačima Hajduka intenzivno se raspravlja o mogućem novom sponzoru kluba. Društvene mreže i navijački forumi prepuni su komentara i nagađanja, dok se istovremeno pojavljuju različite informacije o potencijalnoj vrijednosti buduće suradnje.

Prema neslužbenim saznanjima tportala, HNK Hajduk i tvrtka WhiteBIT navodno su postigli dogovor o sponzorskoj suradnji. Ipak, iz Poljuda još uvijek nema službene potvrde pa ove informacije treba promatrati s određenom dozom opreza.

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Detalji ugovora zasad nisu poznati, a posebno se ističe kako bi vrijednost suradnje mogla biti osjetno manja od iznosa koji su se posljednjih dana spominjali u javnosti.

Izvori također navode da WhiteBIT nije tražio nikakve posebne ovlasti niti utjecaj na upravljanje klubom ili sportski segment. Prema dostupnim informacijama, riječ je o standardnom sponzorskom aranžmanu koji bi Hajduku trebao osigurati dodatna financijska sredstva bez miješanja u klupske procese i donošenje odluka.

Iako postoje naznake da je dogovor vrlo blizu konačne realizacije, dosadašnja iskustva pokazuju da se situacija može promijeniti u kratkom vremenskom razdoblju. Zbog toga će konačan sud biti moguće donijeti tek nakon eventualne službene objave kluba.

Do tada sve ostaje na razini neslužbenih informacija, a navijači s nestrpljenjem očekuju potvrdu koja bi trebala otkriti više pojedinosti o mogućem partnerstvu između Hajduka i WhiteBIT-a.

Dodatnu pažnju izazvao je i nedavni dolazak u Hrvatsku Volodymyra Nosova, ukrajinskog poduzetnika te osnivača i predsjednika grupacije WhiteBIT, jedne od vodećih europskih kriptoburzi.

WhiteBIT je posljednjih godina izgradio snažnu prisutnost u sportu kroz partnerstva s brojnim uglednim nogometnim organizacijama. Među njima se posebno ističu suradnje s Barcelonom, Juventusom i Ukrajinskim nogometnim savezom, dok je partnerstvo s katalonskim klubom nedavno produženo do 2030. godine.