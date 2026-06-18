SKener: Livi, hvala ti! Takvog nikada nismo imali

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Bila je to teška večer u Dallasu, a da se veličina sportaša ne vidi u pobjedama, nego u načinu na koji reagira kada okolnosti nisu idealne upravo je to pokazao Dominik Livaković u utakmici protiv Engleske na otvaranju Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Dok su engleski napadi dolazili sa svih strana, a Dominik ostao na streljani, naša se obrana raspala – hrvatski vratar branio je smireno, sigurno i autoritativno. Imao je nekoliko vrhunskih intervencija koje su spriječile još teži poraz i još jednom pokazao ono što navijači Hrvatske već godinama znaju – kada je najteže, na njega se može računati.

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Posebnu težinu njegovoj izvedbi daje činjenica da gotovo pola godine nije imao kontinuitet nastupa. Za većinu vratara takva stanka ostavlja trag na samopouzdanju, ritmu i osjećaju za utakmicu.

Kod Livakovića se to gotovo nije moglo primijetiti. Izašao je na najveću pozornicu svjetskog nogometa i branio kao da je iza njega sezona puna utakmica. To mogu samo oni posebni. Zato se danas još jasnije vidi koliko je važan bio njegov povratak u Dinamo. Bio je to potez koji su neki promatrali kroz emocije, a drugi kroz sportsku logiku. Međutim, pokazalo se da je riječ o izvrsnoj odluci.

Vratio se tamo gdje ga poznaju, vole, gdje ima povjerenje i gdje može ponovno biti ono što je godinama bio – vođa između vratnica. Ponekad najveći korak naprijed nije odlazak, nego povratak na mjesto gdje možeš biti najbolji.

U vremenu kada su riječi često glasnije od djela, Dominik Livaković ostaje drugačiji. Miran, tih i nenametljiv. Čovjek od malo riječi, ali velikih djela. Upravo zato uživa poštovanje suigrača, protivnika i navijača. A upravo zato će njegove obrane ostati zapamćene dugo nakon što se zaborave mnogi naslovi i izjave. Imali smo dobre i odlične golmane, ali ovakvog nikada.

Zbog toga, Livi, hvala ti!