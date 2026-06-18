‘Modrić je izgledao poput debitanta. Za zemlju s 3,8 milijuna stanovnika jedna stvar bi mogla biti zastrašujuća’

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Giacomo Cosua via Guliver

Hrvatska reprezentacija porazom je otvorila Svjetsko prvenstvo.

Englezi su bili bolji 4:2, ali moglo je biti i puno gore s obzirom na brojne prilike koje su stvorili Kane i ekipa. Kako to biva, hrvatska igra analizirala se i u Italiji, točnije La Gazzetta dello Sport, koja je detaljno secirala igru hrvatskih nogometaša.

“Luka Modrić skrivio je kazneni udarac izgledajući gotovo kao debitant. Nije to bila sretna utakmica za njega, igrač Milana zamijenjen je nakon sat vremena”, napisao je vodeći sportski list prekomorskih nam susjeda, koji je ipak pronašao i nekoliko riječi hvale:

“Hrvatska je pokazala karakter, pa čak i dobru igru, a Baturina zabio lijep pogodak nakon Sučićeva slaloma. Sve je to trajalo dok Kane nije opet zasukao rukave”, zaključuju.

Na red su došli i Tuchelovi igrači.

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“Nijemac Thomas Tuchel dobio je zadatak donijeti pehar kući nakon 60 godina, a napad na trofej počeo je savršeno. Izbornika se propitkivalo za neke odluke i izostanke određenih igrača, ali ako ovako nastavi, koga briga? Hrvatima je posebne probleme zadavao Madueke”, stoji u nastavku.

Što se karaktera tiče, Talijani smatraju da – neće biti dovoljan.

“Modrić i Perišić služe kao most između generacija, Hrvatska prolazi kroz transformaciju, a to bi moglo biti zastrašujuće za zemlju sa samo 3,8 milijuna stanovnika. Da bismo zorno to prikazali, recimo da, kada je Modrić debitirao na SP-u 2006. godine, Luka Vušković još se nije ni rodio. Hrvatska je izgledala poput reprezentacije iz Serie A u igri 5-4-1 u obrani. Čini se da ne žele kontrolirati igru, nego udariti iznenada”, zaključila je La Gazzetta dello Sport.