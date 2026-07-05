Tuchel odgovorio na pitanje koriste li Englezi viagru zbog problema na SP-u

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AP Photo/Tony Gutierrez via Guliver Image

Izbornik engleske reprezentacije Thomas Tuchel i veznjak Jordan Henderson sa smijehom su odgovorili na medijske tvrdnje da su nogometaši Gordog Albiona koristili viagru kako bi se lakše nosili s posljedicama visinske bolesti u Mexico Cityju.

“Informacije koje to potkrepljuju nisu došle do mene, tako da to nije istina”, odgovorio je Tuchel kroz smijeh na službenoj konferenciji za medije uoči večerašnje utakmice osmine finala Svjetskog prvenstva između Meksika i Engleske.

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Ipak, njemački je stručnjak priznao da se itekako osjete efekti velike nadmorske visine na kojoj se nalazi meksička prijestolnica.

“Osjetili smo te popratne pojave čak i bez treninga. Imao sam blagu glavobolju i nisam spavao tako dobro kao prethodnih dana, ali to nije ništa s čime se ne bih mogao nositi i čemu se ne bih mogao prilagoditi. Mislim da su i igrači to osjetili na samom početku treninga, to je realnost”, dodao je engleski izbornik.

Iskusni veznjak Jordan Henderson također se osvrnuo na navodnu upotrebu ovog stimulansa, posluživši se očitom ironijom te je kratko dobacio da im je viagra pomogla, nakon čega se odmah nasmijao i pojasnio da je to bila samo šala.

Inače, viagra kao lijek koji se primarno koristi za liječenje erektilne disfunkcije uopće se ne nalazi na popisu zabranjenih supstanci Svjetske antidoping agencije (WADA). Znanstveno je dokazano da sildenafil, aktivni sastojak tog lijeka, pomaže u opuštanju krvnih žila, što može smanjiti plućni tlak i poboljšati opskrbu tijela kisikom tijekom fizičkih napora na velikim nadmorskim visinama, zbog čega ovakve bizarne sportske priče i glasine zapravo imaju uporište u medicinskoj logici.

Engleska i Meksiko svoj ključni dvoboj za četvrtfinale igraju s noći nedjelje na ponedjeljak u 2 ujutro po srednjoeuropskom vremenu.