Poplava, vatromet i rat živaca: Evo s čime se sve bore Englezi uoči Meksika

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AP Photo/Charlie Krupa via Guliver

Englesku nogometnu reprezentaciju večeras čeka pakleni okršaj osmine finala Svjetskog prvenstva protiv domaćina Meksika, a susret je već u službenoj najavi dobio obrise potpunog kaosa – kako na ulicama Mexico Cityja, tako i na nebu iznad kultnog stadiona Azteca.

FIFA je, u suradnji s lokalnim vlastima, postavila stroge blokade u krugu od 300 metara oko hotela engleske reprezentacije kako bi spriječila tradicionalna južnoamerička ometanja sna. Ipak, stotine fanatičnih domaćih navijača uspjele su probiti prsten i u noćnim satima prirediti pravu paljbu vatrometa uz iznimno glasnu glazbu i tako započeti ‘rat živaca’ s Englezima.

Englezi na Meksiko bez bitnog prvotimca?

Iako su meksički mediji objavili kako “neće biti serenade za Engleze”, snimke s ulica pokazale su suprotno. Lokalna policija odbila je uhititi izgrednike, no mediji tvrde da plan Meksikanaca nije uspio.

Iz tabora Thomasa Tuchela poručili su da su igrači cijeli spektakl doživjeli kao “zabavan, a ne zastrašujući” te da su se unaprijed osigurali čepićima za uši. Meksikanci su na isti način u prošloj rundi terorizirali i reprezentaciju Ekvadora, koja je zbog toga uložila službenu žalbu FIFA-i.

Osim neprijateljske atmosfere, Englezi se suočavaju i sa zahtjevnim vremenskim prilikama. Meksički nacionalni meteorološki zavod izdao je hitno upozorenje zbog teškog grmljavinskog nevremena, najavivši čak 80% šanse za oluju neposredno prije utakmice te 60% tijekom prvog poluvremena.

Izvjestitelji s terena javljaju kako su šanse da utakmica počne na vrijeme minimalne. U glavnom gradu Meksika satima uoči utakmice traje neviđeni potop praćen desecima munja, zbog čega se ozbiljno razmatralo pomicanje termina početka susreta kako bi se izbjegla opasnost od udara groma na terenu.