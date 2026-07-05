Tri senatora i dalje žele igrati za Hrvatsku, ali budućnost jednog Vatrenog je upitna

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AP Photo/Stephanie Scarbrough via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se na pragu velikih promjena i smjene generacija nakon završetka nastupa na Svjetskom prvenstvu.

Izbornik Zlatko Dalić je neposredno nakon eliminacije od Portugala održao govor koji mnogi vide kao oproštajan. Iako je po povratku u Zagreb izjavio kako će tek uzeti nekoliko dana za konačnu odluku, strategija njegova izlaska iz reprezentacije već je definirana.

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Osim toga, dok se u javnosti s visokim stupnjem izvjesnosti očekuje službena objava Luke Modrića o završetku reprezentativne karijere, status ostalih iskusnih prvotimaca znatno je jasniji.

Prema saznanjima Germanijaka, Ivan Perišić, Mateo Kovačić i Ante Budimir planiraju nastaviti s reprezentativnim angažmanom. Perišić figurira kao legitimni nasljednik Modrića u ulozi kapetana i novog lidera svlačionice, a motivira ga i lov na povijesni golgeterski rekord Davora Šukera od kojeg ga dijeli još šest pogodaka.

Kovačić je spreman predvoditi vezni red pod uvjetom optimalnog zdravstvenog stanja, dok Budimir svoj ostanak veže uz kontinuitet golgeterske forme.

Jedini igrač čiji status u ovom trenutku ostaje nedefiniran jest 35-godišnji Andrej Kramarić, čija će daljnja uloga među Vatrenima primarno ovisiti o viziji novog stručnog stožera.