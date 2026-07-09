Trener Žiline nakon poraza na Poljudu: ‘I dalje mislim da je Hajduk odličan ždrijeb’

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Unatoč porazu od 2:0 na Poljudu u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige, trener slovačke Žiline Pavol Stano nije izgubio vjeru u prolaz.

Nakon susreta je sportski čestitao Bijelima na pobjedi, proanalizirao ključne trenutke utakmice, ali i poslao jasnu poruku da njegova momčad u uzvratu nije bez šansi.

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“Mislim da smo vidjeli dobar nogomet. Hajduk je zasluženo pobijedio. Imali smo dosta šansi, ali nismo ih iskoristili. Bili smo jako dobri u prvih 25 minuta, no onda smo pali nakon prvog gola Hajduka. Nakon izmjena počeli smo igrati našu igru, ali to večeras nije bilo dovoljno. Moramo se usredotočiti na uzvrat.”

Upitan o tome što bi bio realan rezultat ovog dvoboja, slovački je strateg istaknuo važnost realizacije u ključnim trenucima utakmice.

“Hajduk je imao više prigoda, ali kao i u životu – svaku situaciju je potrebno pretvoriti u pozitivan ishod. Možda bi sve bilo drugačije da smo uspjeli zabiti pogodak na samom početku.”

Zanimljivo je da je Pavol Stano prije utakmice izjavio kako je splitski klub sjajan suparnik za njegovu momčad, a to mišljenje nije promijenio ni nakon poljudskih 2:0. Na izravno pitanje misli li to i dalje, kratko i rezolutno je poručio:

“Mislim da je odličan.”

Prvotimci Hajduka Dario Melnjak i strijelac Roko Brajković nakon utakmice su džentlmenski primijetili kako ovo sigurno nije bila prava snaga slovačkog sastava. Trener Žiline se složio s njihovom procjenom i najavio znatno agresivnije izdanje na domaćem terenu.

“I dalje smo u igri, postoji šansa i siguran sam da možemo biti bolji. Bila je teška, bučna atmosfera na stadionu, no na domaćem terenu mi znamo napraviti izvrstan presing. Hajduk je večeras bio dobar, ali mi itekako imamo što za pokazati u uzvratu.”