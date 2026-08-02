Pobijedili su Infantina, a sada traže njegov odlazak: ‘Pravi problem nije riješen’

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AP Photo/Eduardo Verdugo via Guliver Image

Predsjednik španjolske La Lige Javier Tebas ponovno je oštro kritizirao prvog čovjeka FIFA-e Giannija Infantina, poručivši kako je svjetskom nogometu hitno potrebno novo vodstvo te da švicarski dužnosnik više ne bi smio ostati na čelu krovne nogometne organizacije.

Tebas se oglasio na društvenoj mreži X neposredno nakon što je FIFA pod velikim pritiskom povukla sporni prijedlog o privatizaciji dijela svojih natjecanja kroz projekt FIFA Forward Enterprise.

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Prvi čovjek španjolskog prvenstva smatra da je odustajanje od privatizacije dobar i pozitivan korak, ali upozorava kako to ne rješava dubinske probleme u načinu upravljanja organizacijom.

“Povlačenje prijedloga o privatizaciji natjecanja jest dobra vijest, ali bila bi ozbiljna pogreška smatrati da je time problem riješen. Pravi je problem model upravljanja koji je FIFA uspostavila tijekom mandata Giannija Infantina”, naglasio je Tebas.

U svojoj objavi Tebas je naveo nekoliko primjera za koje tvrdi da jasno pokazuju ozbiljne nedostatke i netransparentnost u radu krovne kuće.

Između ostalog, istaknuo je poništavanje crvenog kartona nakon političke intervencije u slučaju Balogun, odustajanje od optužbi u pojedinim povijesnim korupcijskim aferama unutar FIFA-e te izuzetno visoke cijene ulaznica za utakmice Svjetskog prvenstva. Također je naglasio problem jednostranog donošenja odluka o međunarodnom kalendaru natjecanja, kao i uvođenje novih natjecanja i promjene njihovih formata bez dovoljnih konzultacija s klubovima i igračima.

Na kraju svoje reakcije, Tebas je poslao nedvosmislenu poruku kako Infantino mora napustiti kormilo organizacije.

“Gianni Infantino ne bi trebao nastaviti biti predsjednik FIFA-e. Svjetskom je nogometu potrebno novo vodstvo koje će modernizirati način upravljanja, vratiti povjerenje u instituciju i donositi odluke u dogovoru sa svim sudionicima, uz prethodnu procjenu sportskih, ekonomskih i društvenih posljedica, umjesto da ih nameće jednostrano”, zaključio je Tebas.

Njegov javni istup dolazi u trenutku sve većeg nezadovoljstva nacionalnih liga, saveza i kontinentalnih konfederacija načinom na koji FIFA donosi ključne odluke, što dodatno produbljuje upravljačku krizu u svjetskom nogometu.