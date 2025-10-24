Trener Rijeke: ‘Pokazali smo da se možemo nositi s bogatijim ekipama’

Podijeli :

Guliver Images

Nogometaši Rijeke svladali su Spartu Prag 1:0 u susretu drugog kola Konferencijske lige. Utakmica, koja je u četvrtak navečer prekinuta nakon prvog poluvremena, nastavljena je sljedećeg dana, a pobjedu Riječanima donio je Daniel Adu-Adjei pogotkom u 75. minuti. Nakon susreta oglasio se trener Rijeke, Victor Sanchez.

“Čestitam svojim igračima, zaslužili su ovu pobjedu. Odigrali smo jako dobro u drugom dijelu, ali želim istaknuti i prvo poluvrijeme odigrano jučer. Igrači su pokazali karakter, a posebno zahvaljujem navijačima koji su nas bodrili i tijekom prekida i nakon njega”, rekao je Sanchez.

Na pitanje može li ova pobjeda biti prekretnica, trener je odgovorio:

“U nogometu je svaki dan nova prekretnica. Važno je učiti iz svakog iskustva i stalno napredovati. Vjerujemo da možemo održati dobru formu – ova utakmica je pokazala da rastemo i da se možemo ravnopravno nositi i s klubovima koji imaju puno veće proračune. Sparta ima odlične igrače, ali mi smo vjerovali u sebe, naporno radili i to se isplatilo.”