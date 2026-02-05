Trener Fenerbahčea: Petković je lukav poput lisice

Kocaelispor je u ponedjeljak na domaćem terenu izgubio 0:2 od Fenerbahçea u 20. kolu turskog prvenstva.
U redovima poraženog sastava igrao je i hrvatski napadač Bruno Petković koji je dobio lijepu pohvalu od trenera Fenera, Domenica Tedesca:
“Petković ponekad igra kao pivot. Vraća se po loptu, sudjeluje u izgradnji napada. U kaznenom prostoru je lukav poput lisice, ali njegova uloga tu ne prestaje”, rekao je Tedesco pa dodatno pojasnio igru hrvatskog nogometaša:
“Svojim kretanjem i povlačenjem u dubinu otvara prostor krilnim igračima. Radi to vrlo inteligentno, što Kocaelisporu omogućuje da bude opasniji u napadu”, rekao je.
Imao je što za reći o kolektivu Kocaelispora:
“Kocaelispor je vrlo inteligentna momčad. Kad uz to imaju i podršku svojih navijača, postaju izuzetno težak protivnik”, zaključio je talijanski stručnjak.
Podsjetimo, Petković je tako upisao 16. nastup za Kocaelispor, a ima šest golova i jednu asistenciju.
