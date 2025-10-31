Trener Belupa: Hajduku Livaja dosta diktira način na koji igraju. Sad su puno okomitiji prema naprijed

U nedjelju Hajduk ponovno stiže u goste Slaven Belupu, utakmica je na rasporedu od 16 sati.
Najavili su u Koprivnici da su im Bijeli ostali dužni, Slaven Belupo na pobjedu protiv Hajduka čeka točno četiri godine. Posljednji su put Farmaceuti slavili još 31. listopada 2021. godine kad je utakmica u Koprivnici završila 3:2. Utakmicu je najavio njihov trener, Mario Gregurina.
“Hajduk je u jako dobroj formi. Opasni su iz kontinuiranog napada, još su opasniji iz tranzicije, imaju dobro uigrane prekide i opasnost prijeti sa svih strana. No mi smo ključni, želimo ponoviti igre iz zadnjih mjesec dana, u što uopće ne sumnjam, jer momci rade fantastično, svi smo svjesni svojih zadataka, o motivaciji ne treba pričati, tako da očekujem jako dobru utakmicu s naše strane.
Kako će to bodovno ispasti ne mogu reći, ali kada smo svi unutra i držimo se dogovora, onda nema straha”, rekao je Gregurina pa nastavio:
“Iza nas je jako dobro razdoblje i u takvom raspoloženju dočekujemo lidera prvenstva. Dobro smo iskoristili utakmicu u Kupu te smo odmorili određene igrače. Na sreću, dobili smo utakmicu bez većih problema. Svi smo zdravi, osim Ivana Božića koji je out do siječnja, te ćemo gotovo kompletni dočekati utakmicu protiv Hajduka.”
Za nastup u Koprivnici upitan je Marko Livaja, a zbog kartona u kadru Splićana neće biti Rokasa Pukštasa.
“Njima kapetan Livaja dosta diktira način na koji igraju. Sad su puno okomitiji prema naprijed, imaju četiri potentna igrača prema naprijed, no mislim da je tranzicija u ovom načinu igre koji trenutačno igraju njihove najubojitije oružje”, rekao je Gregurina.
