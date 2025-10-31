Trener Belupa: Hajduku Livaja dosta diktira način na koji igraju. Sad su puno okomitiji prema naprijed

Podijeli :

NK Slaven Belupo

U nedjelju Hajduk ponovno stiže u goste Slaven Belupu, utakmica je na rasporedu od 16 sati.

Najavili su u Koprivnici da su im Bijeli ostali dužni, Slaven Belupo na pobjedu protiv Hajduka čeka točno četiri godine. Posljednji su put Farmaceuti slavili još 31. listopada 2021. godine kad je utakmica u Koprivnici završila 3:2. Utakmicu je najavio njihov trener, Mario Gregurina.

“Hajduk je u jako dobroj formi. Opasni su iz kontinuiranog napada, još su opasniji iz tranzicije, imaju dobro uigrane prekide i opasnost prijeti sa svih strana. No mi smo ključni, želimo ponoviti igre iz zadnjih mjesec dana, u što uopće ne sumnjam, jer momci rade fantastično, svi smo svjesni svojih zadataka, o motivaciji ne treba pričati, tako da očekujem jako dobru utakmicu s naše strane.

Kako će to bodovno ispasti ne mogu reći, ali kada smo svi unutra i držimo se dogovora, onda nema straha”, rekao je Gregurina pa nastavio: