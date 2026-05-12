Dalmatinko Cup 2026. oduševio u Istri, na MTF konferenciju stiže Ivan Rakitić

Dalmatinko Cup 2026

Istra je proteklih dana ponovno bila epicentar europskog dječjeg nogometa. Prvi dio Dalmatinko Cupa 2026., jednog od najvećih međunarodnih turnira za mlađe uzraste u Europi, uspješno je zaključen na terenima u Puli i Medulinu, nakon dana ispunjenih vrhunskim utakmicama, velikim emocijama i sjajnim nogometnim predstavama.

Turnir, koji traje od 7. do 17. svibnja, i ove je godine potvrdio svoj impresivan status. Više od 25.000 sudionika, preko 2.000 momčadi i tisuće odigranih utakmica još jednom potvrđuju kako je riječ o jednom od najznačajnijih međunarodnih nogometnih događaja za djecu i mlade u ovom dijelu Europe.

U prvom natjecateljskom dijelu, u kategorijama U8 do U11, gledali smo iznimno kvalitetan i sadržajan nogomet, a do naslova pobjednika stigli su Middlesbrough, Maribor, Olimpija i Monza, potvrdivši snagu svojih omladinskih akademija i kvalitetan sustav rada s mladim talentima.

No Dalmatinko Cup odavno je prerastao okvire klasičnog turnira. Danas je to projekt koji spaja vrhunski sport, edukaciju i međunarodno iskustvo, pružajući mladim nogometašima jedinstvenu priliku za razvoj kroz natjecanje s vršnjacima iz različitih nogometnih kultura.

Dodatnu težinu turniru daju i njegovi ambasadori Ivan Perišić, Ivan Rakitić, Senijad Ibričić i Branko Strupar, dok prisutnost renomiranih klubova poput PAOK-a, Hajduka, Udinesea, Brage i Genka potvrđuje kako Dalmatinko Cup iz godine u godinu postaje sve važnija europska pozornica za afirmaciju budućih nogometnih zvijezda.

Posebnu dimenziju ovogodišnjem izdanju daje i snažan edukativno-društveni segment. 13. i 14. svibnja, između dva natjecateljska bloka, održava se More Than Football Conference, međunarodna konferencija koja okuplja vodeće stručnjake iz sporta, obrazovanja i društvenog sektora te dodatno potvrđuje da nogomet može biti puno više od igre – snažan alat za razvoj mladih, razmjenu znanja i stvaranje pozitivnih društvenih promjena.

Konferencija će se održati u Grand Hotelu Brioni, a kroz dva dana programa otvorit će ključne teme budućnosti nogometa – od razvoja talenata i rada akademija do primjene umjetne inteligencije, sportskog leadershipa i održivog upravljanja klubovima.

Među potvrđenim govornicima su Ivan Rakitić, Michael Beale, jedan od najcjenjenijih europskih stručnjaka za razvoj igrača, Geoff Wilson, Sasha Sekovanec, Danny Bisland, Thomas Vandenbussche i brojni drugi međunarodni nogometni stručnjaci.

Program je podijeljen u dvije glavne cjeline – Business & Governance te Technical & Development, a uključuje panel rasprave, stručna predavanja i ekskluzivne razgovore s istaknutim imenima europskog nogometa.

Posebno se ističu teme poput razvoja nove generacije vrhunskih igrača, primjene tehnologije u skautingu i analitici te budućnosti nogometnog liderstva.

MTF Conference ovim prvim izdanjem dodatno potvrđuje poziciju Hrvatske kao važnog mjesta međunarodnog dijaloga o razvoju nogometa i sportskih inovacija.

Kroz inkluzivni projekt Special Power League, Dalmatinko Cup i ove godine šalje snažnu poruku zajedništva, jednakosti i uključivosti, pokazujući kako sport može povezivati i stvarati prilike za sve.

Nakon impresivnog otvaranja, fokus se sada seli na nastavak natjecanja. Drugi dio turnira počinje 14. svibnja, kada na teren izlaze kategorije U12 do U16, a očekuju nas novi vrhunski dvoboji, velika borba za naslov i nastavak nogometnog spektakla koji je Istru ponovno pretvorio u središte europske nogometne budućnosti.

Svi rezultati i raspored dostupni su na službenoj stranici turnira.