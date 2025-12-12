Treći najbolji strijelac HNL-a se vratio u bivši klub

Podijeli :

HŠK Posušje

Bosansko-hercegovački prvoligaš Posušje na društvenim je mrežama potvrdio da im je u klub ponovno stigao Ivan Krstanović.

Treći najbolji strijelac u povijesti HNL-a briljirao je u dresovima Zagreba, Dinama, Rijeke, Zadra, Lokomotive i Slaven Belupa, igrao je od 2006. do 2008. i za Posušje, a u klub se sada vraća u ulozi savjetnika za sportsku politiku i transfere igrača.

“Uprava kluba s ponosom objavljuje kako je Ivan Krstanović preuzeo ulogu savjetnika za sportsku politiku i transfere igrača. Ivan se u Posušje vraća u važnoj funkciji, donoseći sa sobom bogato iskustvo i jasnu nogometnu viziju koju je gradio gotovo dva desetljeća na najvišim razinama regionalnog nogometa.

Ime Ivana Krstanovića dobro je poznato na Mokrom Docu, a njegov povratak ima jasan cilj – kroz strateški rad na sportskom planu i transferima dodatno osnažiti momčad te pomoći klubu u ostvarenju njegovih sportskih ambicija”, stoji u objavi kojom je klub predstavio Krstanovića.