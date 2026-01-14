Totalitarna afrička država vraća se nogometnim natjecanjima nakon više od šest godina

Nakon više od šest godina pauze, nogometna reprezentacija Eritreje će odigrati svoju prvu međunarodnu nogometnu utakmicu.
Eritreja će koncem ožujka igrati protiv reprezentacije Esvatinija, bivšeg Svazija, dvije utakmice play-offa za plasman u kvalifikacije Afričkog kupa nacija 2027. godine.
Eritreja nije nastupila niti u jednoj međunarodnoj utakmici od 2019. godine nakon što su njezini igrači koristili utakmice u inozemstvu kako bi prebjegli. Igrači su bježali nakon utakmica i turnira u Angoli (2007.), Keniji (2009.), Tanzaniji (2011.), Bocvani (2015.) i Ugandi (2019.).
Procjenjuje se da je oko 80 nogometaša prebjeglo dok su igrali za reprezentaciju u inozemstvu, a zanimljivo, nitko od njih nije nastavio nogometnu karijeru u egzilu.
Prema najavama iz Afričke nogometne federacije, u Eritreji su se očito predomislili i prijavili su svoju ekipu. Ako će zaista nastupiti u ožujku, bit će to prve kvalifikacije u kojima će sudjelovati sve 54 zemlje na kontinentu.
Eritreja je država u istočnoj Africi, na obali Crvenoga mora. Na sjeverozapadu graniči sa Sudanom (605 km), na jugu s Etiopijom (oko 912 km), a na jugoistoku s Džibutijem (109 km).
Prema podacima UN-a u toj zemlji živi oko pet milijuna stanovnika. Eritrejom vlada predsjednik Isaias Afwerki od stjecanja neovisnosti od Etiopije 1993. godine, a skupine za ljudska prava njegovu vladavinu opisuju kao vrlo represivnu.
U preliminarnoj rundi afričkih kvalifikacija sudjeluje 12 najlošijih reprezentacija koje će igrati šest utakmica nokaut runde.
Šest pobjednika će se plasirati u kvalifikacije, zajedno s još 42 najbolje rangirane momčadi Afrike, koje će zatim biti podijeljene u 12 skupina od po četiri momčadi.
Dvije najbolje momčadi iz svake skupine plasirat će se na afričko prvenstvo 2027. godine, osim u onim skupinama u kojima će igrati već kvalificirani suorganizatori Kenija, Tanzanija i Uganda.
Eritreje nema na FIFA-inoj ljestvici jer nije igrala niti jednu utakmicu unutar parametara svjetskog nogometnog upravnog tijela od 48 mjeseci. Trenutačno, posljednja 210. reprezentacija na ljestvici FIFA-e je San Marino.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!