Tek su mu 22, a već dolazi u sedmi klub u karijeri: ‘Sretan sam’

Prava ptica selica. Tako se ukratko može opisati karijera Jhona Durána. Od 2019. godine, kada je imao 15 i pol godina, pa do danas promijenio je čak šest klubova, a Benfica će mu biti sedmi.

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Benfica će Al Nassru, čiji je Duran član, uplatiti šest milijuna eura za posudbu, uz opciju otkupa ugovora na kraju sezone za 30 milijuna eura.

“Sretan sam! Nastavljam u najvećem portugalskom klubu. Veoma sam zahvalan što sam ovdje. Imam jako visoka očekivanja. Želim igrati i postati prvak”, rekao je Durán.

Durán je profesionalnu karijeru počeo u kolumbijskom Envigadu, da bi 2022. prešao u Chicago Fire. A onda počinje rolerkoster. Već u siječnju 2023. postaje igrač Aston Ville, gdje se istaknuo kao prilično učinkovita zamjena.

Nakon dvije godine, u siječnju 2025., prelazi u Al Nassr, ali nije imao sreće biti u klubu prošle sezone kada je konačno osvojena titula, budući da je po polusezonu proveo na posudbama u Fenerbahčeu i Zenitu.