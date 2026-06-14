Popović nakon velike pobjede nad Turcima: ‘Nije važno koliko godina imate…’

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Peter Dovgan via Guliver

Nakon velike pobjede Australije nad Turskom (2:0) na otvaranju Svjetskog prvenstva, australski izbornik Tony Popović nije skrivao zadovoljstvo načinom na koji je njegova momčad odgovorila na ulogu autsajdera.

Australski izbornik posebno je pohvalio mlade igrače koji su dobili priliku od prve minute.

„Nije važno koliko godina imate, važno je jeste li spremni za ovu razinu. Naši mladi igrači pokazali su da pripadaju najvećoj pozornici. Igrali su bez straha i s golemim samopouzdanjem.“

Govoreći o tijeku utakmice, Popović je naglasio da je plan bio da njegova momčad bude strpljiva i organizirana.

„Znali smo da će oni imati veći posjed lopte. Nismo paničarili zbog toga. Bili smo kompaktni, čekali svoje trenutke i iskoristili prilike koje su nam se ukazale. Kada momčad slijedi plan na ovakav način, trener može biti samo ponosan.“

Na kraju je poručio da pobjeda neće promijeniti pristup reprezentacije u nastavku natjecanja.

„Ovo su samo prva tri boda. Večeras ćemo uživati, ali već sutra počinjemo pripreme za sljedeću utakmicu. Turnir je dug i još ništa nije odlučeno.“

Australija je do pobjede stigla pogocima Nestoryja Irankunde i Connora Metcalfea, čime je priredila veliko iznenađenje protiv favorizirane Turske u prvom kolu skupine D.