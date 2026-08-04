Napadač Seville u iščekivanju zatvora posuđen Grcima

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Sportklub

Španjolski napadač Rafa Mir, osuđen u lipnju nepravomoćno na osam i pol godina zatvora zbog silovanja, napada i nanošenja tjelesnih ozljeda, posuđen je od strane Seville FC grčkom klubu Aris Thessaloniki, objavio je u utorak andaluzijski klub.

Sevilla FC je u priopćenju za javnost navela da sporazum između dva kluba uključuje opciju kupnje 29-godišnjeg igrača, koji se žalio na presudu koju mu je donio sud u Valenciji.

Događaji su se dogodili 1. rujna 2024. u igračevoj kući u valencijskom gradu Béteri, nakon što su Rafa Mir i prijatelj upoznali dvije žene u noćnom klubu.Mir je uhićen 2. rujna 2024. nakon prijave koju su podnijele dvije žene i proveo je dvije noći u policijskom pritvoru prije nego što je pušten.Priznao je da je imao spolne odnose, ali je tvrdio da su bili uz pristanak.

Mirov tadašnji klub, Valencia, nije ga otpustio, već ga je suspendirao na dvije utakmice i kaznio novčanom kaznom.

Napadač, koji je poticao Valencijinu omladinsku školu, igrao je za Wolverhampton Wanderers u Engleskoj prije nego što je posuđen u nekoliko klubova.Zatim je potpisao za Sevillu FC, s kojom je igrao u europskim natjecanjima, prije nego što je posuđen Elcheu. Predstavljao je Španjolsku na omladinskoj međunarodnoj razini.