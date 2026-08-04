Tomić našao novi posao, u klubu će ga dočekati još jedan Hrvat

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Petter Arvidson via Guliver Images

Goran Tomić pronašao je novi trenerski angažman.

Tomić će u novoj sezoni voditi Al-Khaldiyu, aktualnog bahreinskog doprvaka i sudionika drugog ranga Azijske lige prvaka.

Tomić je nakon potpisa otkrio da se cijeli posao razvio vrlo brzo te da je zadovoljan projektom koji ga očekuje:

“Brzo se sve odvilo. To je jedan od najboljih klubova tamo, igraju Azijsku ligu prvaka (drugi rang), bore se za prvaka, tako da sam jako zadovoljan”, poručio je hrvatski trener.

Al-Khaldiya je prošlu sezonu završila na drugom mjestu bahreinskog prvenstva. U borbi za naslov presudio je samo jedan bod, koliko je više osvojio prvak Al-Muharraq.

Tomić u Bahreinu neće biti jedini Hrvat. Al-Khaldiya je samo nekoliko dana prije predstavljanja novog trenera dovela Domagoja Drožđeka.