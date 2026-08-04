Jasan signal da je otpisan? Ivanušec u Feyenoordu treći put zaredom ostao na klupi

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Stefan Koops EYE4images DeFodi Images via Guliver

Luka Ivanušec (27) otpisan je u nizozemskom Feyenoordu, objavili su tamošnji mediji.

Nizozemski mediji, poput lista Algemeen Dagblad, navode kako je Ivanušec jedan od igrača na koje klub više ne računa.

Najjasniji pokazatelj bila je prijateljska utakmica protiv Atalante. U dvoboju od 120 minuta, trener Van Bronckhorst napravio je čak dvanaest izmjena, no Hrvat nije bio među njima, odgledavši tako i treći pripremni susret s klupe.

Ova situacija za Ivanušeca nije posve nova i podsjeća na zimski prijelazni rok početkom 2025. godine, kada je bio na samom koraku do povratka u Dinamo. Pregovori o posudbi bili su u završnoj fazi, a interes obostran. Mediji su tada pisali kako je Feyenoord poslao i nacrt ugovora u Zagreb, no transfer je propao u zadnji trenutak.

Za nizozemskog velikana odigrao je sveukupno 55 utakmica, postigavši četiri pogotka uz sedam asistencija, a u klupske vitrine dodao je i trofeje Kupa i Superkupa Nizozemske.