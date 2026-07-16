Tko čeka Hajduk u 2. pretkolu? Igrali su Ligu prvaka, ali Bijeli imaju skuplju momčad od Ciprana

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Robert Matić / Hajduk.hr

Hajduk je izborio plasman u drugo pretkolo kvalifikacija za Europsku ligu nakon što je s ukupnih 3:2 izbacio slovačku Žilinu.

Splićani su u prvoj utakmici na Poljudu slavili 2:0, dok su u uzvratu u Slovačkoj poraženi 2:1, no stečena prednost bila je dovoljna za prolazak dalje.

Momčad Gonzala Garcije sada očekuje dvoboj protiv ciparskog Pafosa. Prva utakmica igrat će se 23. srpnja u 19 sati na Poljudu, dok je uzvrat zakazan za 30. srpnja na Cipru. Za plasman u glavnu fazu Europske lige Hajduk će morati uspješno preskočiti još tri prepreke, a u slučaju ispadanja europski će put nastaviti u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Pafos će predstavljati znatno zahtjevniji izazov od Žiline. Ciparska momčad prošle je sezone nastupila u glavnoj fazi europskog natjecanja, gdje je ostvarila zapažene rezultate protiv nekoliko uglednih suparnika. U njihovim redovima nalaze se i bivši igrači iz HNL-a, među kojima su Samy Mmaee, koji je na posudbi iz Dinama, te Ivan Šunjić.

Prema Transfermarktu, Hajdukova momčad procijenjena je na 36,83 milijuna eura, dok vrijednost Pafosa iznosi 23,78 milijuna eura.

U uzvratnoj utakmici protiv Žiline Hajduk je poveo u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena pogotkom Aleca Van Hoorenbeecka. Domaćini su izjednačili u 53. minuti preko hrvatskog napadača Marka Roginića, a dramatična završnica donijela je autogol Darija Melnjaka u 91. minuti za konačnih 2:1. Unatoč porazu, splitska momčad sačuvala je ukupnu prednost i izborila nastavak europskog puta.