Kraj za Vinčića: Slovenski sudac otišao u mirovinu nakon suđenja finala SP-a

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Harry Langer/DeFodi Images via Guliver

Slovenski nogometni sudac Slavko Vinčić i službeno je zaključio svoju profesionalnu karijeru na travnjaku, potvrdio je Nogometni savez Slovenije.

Odlazak u sudačku mirovinu stiže na samom vrhuncu njegove karijere, nedugo nakon što mu je pripala čast suditi najveću utakmicu u svijetu nogometa – finale Svjetskog prvenstva.

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Vinčić se godinama ubrajao u samu elitu europskih i svjetskih djelitelja pravde pod okriljem UEFA-e i FIFA-e. Tokom bogate karijere redovito je vodio najzahtjevnije dvoboje Lige prvaka i Europskog prvenstva, a kruna dugogodišnjeg rada na terenu stigla je upravo povjeravanjem zviždaljke u finalnom okršaju Mundijala između Španjolske i Argentine (1:0).

Vinčić je proglašen najboljim sucem proteklog Svjetskog prvenstva te mu je pripala prestižna sedma Međunarodna nagrada „Giulio Campanati”.