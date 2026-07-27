Dinamo ga nije uspio dovesti, a sada ga želi – Hajduk!

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Hajduk je u potrazi za prijeko potrebnim pojačanjem na krilnoj poziciji ozbiljno zagrizao za dovođenje mladog hrvatskog reprezentativca Marina Šotičeka.

Nakon ozljede Roka Brajkovića, stručni stožer Bijelih na čelu s Gonzalom Garcijom vidi upravo u bivšem igraču Lokomotive idealno rješenje koje bi odmah moglo preuzeti ulogu prvotimca i donijeti priželjkivanu probojnost s obje strane napada.

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Splićani ponovno pokušavaju realizirati posao koji im je izmaknuo prije dvije godine, no glavni je cilj prvo dogovoriti posudbu s pravom otkupa iz Basela.

Iako je riječ o deklariranom dinamovcu čiji dovod ne bi bio bez presedana na Poljudu, najveću prepreku Hajdukovim upravljačkim strukturama u ovom trenutku predstavljaju iznimno visoki financijski zahtjevi švicarskog kluba. Osim toga, veliku konkurenciju imaju u Rijeci, koja je također vrlo zainteresirana za njegov potpis.

Bivši igrač Lokomotive iza sebe ima skromnu sezonu u Baselu, gdje je u 28 nastupa upisao tek jednu asistenciju, pa je povratak u HNL sve izglednija opcija. Iako je u ljeto 2024. izabrao Švicarsku ispred Dinama, prema kojem simpatije nikada nije skrivao, Bijeli sada vide novu priliku za dovođenje igrača koji je u svojoj najboljoj sezoni za Lokose postigao devet pogodaka.