Trener Thuna otkrio kako misli napasti Dinamo: ‘Ovo nam je u fokusu’

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U utorak navečer Thun i Dinamo igraju prvu utakmicu 2. pretkola Lige prvaka (20h), a susret je najavio trener švicarskih šampiona, Gian-Luce Privitelli, kojem će to ujedno biti službeni debi na klupi domaće momčadi.

Švicarski mediji ističu da je atmosfera u momčadi Thuna nakon posljednje odrađenog treninga opuštena, ali iznimno fokusirana, a igrači pokazuju veliku angažiranost – na sveopće zadovoljstvo svog trenera.

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Privitelli je na toj poziciji od ove sezone, nakon što je preuzeo kormilo od Maura Lustrinellija. Za ovog 48-godišnjaka ovo je prvi put u karijeri da obnaša dužnost glavnog trenera jedne seniorske momčadi. Na konferenciji za medije uoči utakmice u njega je bilo upereno nekoliko televizijskih kamera.

Uoči svog trenerskog debija izjavio je:

“Imao sam veliku korist od ove obiteljske atmosfere u klubu i svog stručnog stožera. Primijetio sam da su igrači, iako su osvojili naslov prvaka, i dalje iznimno željni novih znanja i napretka.”

Dodao je kako je nastojao unijeti i neke nove elemente u rad momčadi:

“Moj stil vođenja je nešto sveobuhvatniji. Igrači i stručni stožer imaju veću riječ i pravo glasa. Kada je riječ o taktici, fokus smo stavili na visoki presing pri njihovom build-upu. Vidim veliku znatiželju kod igrača i jasnu želju da budu još bolji.”

Progovorio je i o euforiji koja je zavladala gradom, što najbolje potvrđuje podatak da je stadion rasprodan. Tvrdi da je uoči utakmice – posve miran.

“Do danas sam spavao izuzetno dobro. Sada ću još s članovima stožera proći posljednje detalje, a nakon toga slijedi ugodna večer s mojom djecom”, izjavio je Privitelli, no odmah potom jasno naglasio visoke ambicije svoje momčadi:

“Čvrsto smo uvjereni da možemo odigrati dobru utakmicu i pobijediti.”